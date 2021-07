Tus marcadores de Google Maps tienen los días contados, ¿sabes cuándo desaparecerán?

Os hemos contado aquí algunas veces que no existe mejor manera de guardar lugares, puntos de interés o monumentos que a través de los marcadores que ofrece Google Maps y que son, prácticamente desde sus inicios, la mejor forma de localizar rápidamente cualquier punto en el mapa sin tener que ir a buscarlo. Ahora, los norteamericanos han decidido eliminarlos y nos han impuesto un plazo para hacer una copia de seguridad.

Los famosos bookmarks de Google Maps dejarán de funcionar después del 30 de septiembre por lo que toda aquella información que no salvéis se perderá. Eso incluye todo vuestro histórico de lugares destacados que hayáis ido configurando con cada viaje a una nueva ciudad, o con cada uso que le hayáis dado por cuestiones de trabajo.

Exporta los marcadores ahora

El caso es que todos aquellos usuarios que tengáis marcadores guardados dentro de Google Maps, podéis acceder a esta página web para exportarlos a un fichero para crear una copia de seguridad. Como podéis ver por la captura que tenéis justo debajo, Google ha empezado a mostrar un mensaje en un color destacado en el que nos avisa de que "Después del 30 de septiembre del 2021, Marcadores de Google dejará de estar disponible. Para grabar tus marcadores haz clic en 'Export bookmarks'".

Marcadores de Google Maps con el nuevo aviso.

Tened en cuenta que estos marcadores fueron la primera herramienta que Google desarrolló para almacenar sitios importantes dentro de sus mapas. Con el paso de los años, esa única categoría fue dando paso a otras muchas que sirven mejor a todos aquellos usuarios que quieren resaltar ciertos puntos GPS y categorizarlos de una forma más visual. De ahí que ahora tengamos favoritos, lugares que queremos visitar, etc.

Son esos nuevos elementos los que han venido a sustituir a los viejos bookmarks que nos vienen acompañando dentro de la aplicación de mapas prácticamente desde sus inicios, cuando sus funciones no eran tan sofisticadas ni tan segmentadas como las actuales. Por lo que os recomendamos salvar esa información rápidamente. Ni qué decir tiene que si no tenéis muchos marcadores, lo mejor que podéis hacer es convertirlos en cualquiera de las otras categorías para no perder las referencias, aunque seguramente en la mayoría de los casos haya pasado tanto tiempo que os dé un poco igual mantenerlos activos dentro de Google Maps. Sea como fuere, recordad esa fecha del 30 de septiembre porque, al día siguiente, parte de la información que habéis generado dentro de la aplicación de mapas se habrá perdido.