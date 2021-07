El segundo accionista de Dia pide ir a la ampliación pero estudia "opciones legales"

Naturinvest, sociedad controlada por el inversor francés Gregoire Bontoux y segunda accionista de Dia con un 2,9% del capital, ha instado al resto de accionistas minoritarios de la compañía a acudir a la ampliación de capital para entre todos mantener el control del 25% de la misma, como ocurre hasta ahora.

La firma ha advertido de que si el porcentaje en manos de los minoritarios cae por debajo del 25 % -como consecuencia de que una parte de ellos decline participar en este aumento de capital-, será "muy difícil" poder tener "cierto control en la gestión", según ha detallado este miércoles en un comunicado.

La sociedad controlada por Bontoux ha criticado los "mensajes confusos" lanzados por los responsables de la cadena de supermercados en las últimas semanas y ha avanzado que estudia "todas las opciones" legales para defender sus derechos una vez concluya la ampliación.

El inversor francés -que redujo su posición en Dia según los registros oficiales del 4% al 2,9%, el pasado mes de junio- ha incidido en que hasta esta recapitalización había "compartido" la visión de los gestores de la empresa, controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman a través de Letterone, con el 74,8% de los títulos.

Sin embargo, ha calificado de "cuestionable" que los directivos del grupo español de distribución envíen mensajes "confusos", en un momento tan "trascendental como una ampliación de capital". "Por un lado, obliga al accionista minoritario a hacer un esfuerzo considerable si no quiere tener una dilución desmesurada, pero a la vez ahuyenta a los inversores con una corrección de resultados en plena ampliación de capital y advierte de que la implementación del plan de negocio también corre peligro si no acuden los minoritarios", ha lamentado Bontoux.



El inversor ha planteado que el aumento de capital está diseñado de la mano de Letterone -que incrementaría su participación en el caso de que los minoritarios no acudan- y que las acciones de Dia han perdido más de un 50% de su valor desde el anuncio de la operación.



La ampliación, que expira el próximo 27 de julio, consta de dos tramos: uno de 769,2 millones de euros que será suscrito por Fridman a través de la capitalización de créditos que Dia le adeuda y otro de 258,6 millones de euros que están a disposición de los minoritarios.



La recapitalización de la empresa es clave para su futuro, ya que con esa vía recuperará el equilibrio contable después de que al cierre de 2020 su patrimonio neto se situara en negativo (-42 millones de euros), lo que en un contexto normal provocaría que la firma incurriera en "causa

de disolución". Sin embargo, el Gobierno español aprobó una salvedad debido al impacto

de la covid-19 en la economía que posibilita no contabilizar las pérdidas registradas en 2020 a la hora de hacer este cálculo, lo que permitió a Dia evitar formalmente dicha situación.