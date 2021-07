Si limpias tu iPhone con estos productos, puedes tener un problema

Es un hecho evidente que los iPhone son un producto delicado y un tanto exclusivo a tenor de su precio. Y es normal que muchos usuarios quieran tener siempre su teléfono como recién comprado. Y por este motivo no dudan a la hora de pasarle una toallita limpiadora a su smartphone con el objetivo de que quede como nuevo. Aunque puede ser un error fatal si no sigues los consejos de la compañía americana.

Y es que, cuando la pandemia del COVID comenzó a azotar a medio mundo allá en marzo de 2020, la compañía con sede en Cupertino publicó una serie de recomendaciones a la hora de limpiar el iPhone. Y en este caso el fabricante de la manzana mordida indicó en su página de soporte titulada “Cómo limpiar tus productos Apple”, la forma de limpiar el iPhone y otros dispositivos de la marca.

Mencionaba el uso de una toallita compuesta por un 70% de alcohol isopropílico como un método para limpiar el iPhone y resto de productos del Apple, además de ofrecer un plus de protección contra el coronavirus.

Además, la firma Clorox es uno de los grandes referentes en términos de limpieza en Estados Unidos, por lo que Apple no dudó a la hora de recomendar las toallitas desinfectantes de la compañía.

No uses peróxido de hidrógeno para limpiar el iPhone

ampliar foto iPhone 12 Unplash

Dos soluciones muy útiles para dejar tu iPhone como nuevo, además de eliminar cualquier rastro de virus o bacteria. Y ahora nos acabamos de enterar de que Apple ha actualizado esta página de soporte añadiendo un nuevo limpiador que el fabricante de la manzana mordida no recomienda para limpiar el iPhone: el peróxido de hidrógeno.

En la web de la firma podemos leer lo siguiente: "con una toallita con 70 por ciento de alcohol isopropílico, 75 por ciento de alcohol etílico o toallitas desinfectantes Clorox, puedes limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de tu producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No utilices productos que contengan lejía o peróxido de hidrógeno. Evita que haya humedad en cualquier abertura y no sumerjas tu producto Apple en ningún producto de limpieza”.

Hasta ahora solo recomendaban no usar productos que no contengan lejía, pero ahora el peróxido de hidrógeno se suma a la lista de desinfectantes que no debes utilizar nunca para limpiar tu iPhone.

Es lógico que a los dueños de un teléfono de Apple les preocupe usar productos químicos para limpiar el iPhone. Más que nada porque puede sufrir todo tipo de daños, como el revestimiento oleofóbico de la pantalla. Pero siguiendo los consejos de la firma americana no deberías tener problema alguno.