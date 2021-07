La AN condena a cuatro años y medio a un 'hacker' ruso por robar 5 millones desde su casa en Alicante

La Audiencia Nacional condenó a cuatro años y seis meses de prisiónma un 'hacker' ruso que robó cerca de cinco millones de euros mediante un programa malicioso con el que, desde su casa en Alicante, infectó los ordenadores de entidades bancarias de diferentes países.



Según informó la Audiencia Nacional, el ciudadano ruso Denis Tokarenco, con pasaporte falso a nombre de 'Denis Katana', aceptó la pena de tres años de prisión por un delito continuado de estafa informática con la atenuante de confesión, seis meses por integración en grupo criminal, otros seis meses por falsedad en documento público y seis meses más por blanqueo de capitales. Por este último delito se le impone, además, el pago de una multa de seis millones de euros. Su pareja, Yuliia Hlushenkova aceptó la pena de seis meses de cárcel y multa de 300.000 euros por el

delito de blanqueo de capitales.



En sus hechos probados, los magistrados de la Sección Primera de la Sala Penal señalaron que el origen del procedimiento fue una comunicación de las autoridades de Bélgica sobre la existencia de una organización dedicada a la extracción fraudulenta de dinero en entidades bancarias de distintos países.



EL PROGRAMA 'COBALT'

La investigación permitió descubrir que los integrantes de la organización entraban en el sistema informático de bancos a través de un programa malicioso denominado 'Cobalt', que introducían mediante el envío de correos electrónicos a trabajadores del banco, simulando hacerlo desde compañías legales con las que trabajaban.



Así, una vez que el empleado abría el correo, el programa infectaba el sistema informático de la entidad, lo que les permitía controlar las cuentas bancarias y los cajeros automáticos de forma remota, modificando el límite de disponibilidad de determinadas cuentas o accediendo directamente

al sistema de los cajeros.



Posteriormente, de forma coordinada, extraían dinero de esos cajeros enviando órdenes remotas para que a una hora determinada dispensaran dinero. El dinero era recogido por personas enviadas para ello, conocidas como 'mulas'. Utilizando este sistema, según la sentencia, la organización

consiguió hacerse con diversas cantidades en entidades bancarias de diferentes partes del mundo.



Así, Denis Tokarenco, coordinado con otras personas, introdujo el programa malicioso en el First Commercial Bank de Taiwan. Los días 9 y 10 de julio de 2016 varias personas que se desplazaron hasta Taiwan realizaron diversas extracciones en efectivo en cajeros de la entidad por importe superior a los 2,6 millones de dólares americanos. No obstante, las autoridades de Taiwán consiguieron detener a dos personas y recuperar casi la totalidad de lo obtenido.



En otra operación, Tokarenco, concertado con terceras personas, logró introducir el programa malicioso en el sistema del Unibank Commercial Bank de Azerbaiyán. Gracias a ello, pudieron realizar dos ataques contra la entidad, uno entre el 16 y 18 de julio de 2016, y otro, entre el 1

y el 11 de agosto, con los que lograron extraer 732.141 euros Con el mismo sistema los miembros de la organización criminal robaron 496.375 euros de la entidad CJSC Alpha Bank de Bielorrusia, alrededor de 800.000 euros del Raiffesisen Bank de Rumanía, 278.285 euros del Nurbbank

de Kazajistán y 25.800 euros más del ATF Bank también de este último país.



La sentencia señala que el acusado actuaba desde España y colaboraba con otras tres personas que se encontraban fuera del país, designadas como Ilia Rusakov, Alexey y Eugeny y cuya verdadera identidad no se ha podido determinar.



Los beneficios obtenidos con su actividad criminal, generalmente en dinero en efectivo, habían sido transformados por el acusado principalmente a criptodivisas que luego volvía a transformar en dinero de curso legal, con el que adquirió varias propiedades que puso a nombre de su pareja

Yuliia.



Entre los bienes adquiridos, la sentencia enumera un Audi A5, dos BMW X6, otro BMW X5, una moto de agua Yamaha y joyas por valor de 40.071 euros. El importe de los bienes adquiridos por Yuliia con ganancias de las actividad ilícita ascienden a 265.296 euros, mientras que Denis Tokarenco movió en diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas 3,4 millones

de dólares americanos y un elevado número de bitcoins, según la Audiencia.