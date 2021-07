El rival chino de Zara es una amenaza en la sombra

Una hermética empresa china está entrando con fuerza en el modelo de negocio de la moda rápida. Shein, respaldada por Sequoia Capital China, ha arrebatado cuota de mercado a H&M y Zara con la producción de ropa baratísima a velocidades de vértigo. La nueva empresa revela nada y menos sobre sí misma o su cadena de suministro.

El análisis inteligente de los datos de los compradores más un control férreo sobre sus procedimientos de diseño y cadena de suministro permiten a Shein sacar miles de nuevos artículos a diario. En un post de 2018 en su blog de WeChat, afirmaron que eran capaces de diseñar y producir un producto nuevo en solo dos semanas. La empresa no se ha molestado en construir una red de tiendas, pero se vende muy bien online, y se ha convertido en una de las sensaciones de TikTok con el respaldo de celebridades como Katy Perry y Lil Nas X.

Es la primera o segunda mayor app de compras en los principales mercados de Occidente, según la consultora App Annie. La empresa facturó 10.000 millones de dólares el año pasado, según LatePost, un medio chino. A modo de comparación, la propietaria de Zara, Inditex, facturó 24.000 millones en 2020.

Pero sus clientes saben muy poco de la empresa, y mucho menos del origen del algodón que usan para sus falditas de flores de 3 dólares. Ya se enfrentan a reclamaciones de vulneración de la propiedad intelectual de diferentes marcas de ropa, según informaba el Financial Times el 14 de julio. Shein dice poco de sus orígenes, y tampoco incluye a China como uno de sus mercados objetivo. En una versión en caché de una nota de prensa emitida en Nanjing, que ya no está accesible, se afirmaba que la empresa fue lanzada en 2008 por Chris Xu, “un licenciado chino de la Universidad de Washington nacido en Estados Unidos”. Pero la empresa, valorada en más de 15.000 millones de dólares en agosto del año pasado, según datos de PitchBook, no respondió cuando se le solicitó que comentase esa noticia.

Dado el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, el pasar desapercibido parece prudente. Shein no es la única empresa china que hace lo posible por ocultar su origen nacional: Miniso, con sede en Guangzhou, se esfuerza lo imposible por parecer una versión con descuentos de las empresas japonesas Muji o Uniqlo. Si Shein solicita una admisión a cotización en una Bolsa fuera de China, podría ser una cuestión espinosa. Shein ha podido encontrar lagunas en las normas estadounidenses sobre importación para mantener sus precios bajos, según el analista Douglas Kim, que publica en SmartKarma. Pero eso podría no durar si se vuelve a intensificar la guerra comercial. Hasta entonces, sin embargo, obligará a Zara y a H&M a no relajarse.