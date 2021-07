Un hombre del marketing para fabricar cerveza

El grupo empresarial familiar encabezado por el holding Agora cambia de cúpula. A partir de septiembre, Sergio Elizalde tomará el relevo en el puesto de director ejecutivo, actualmente ocupado por Jonathan Stordy, quien ha cumplido ya el periodo previsto de cinco años, aunque seguirá vinculado a la compañía cervecera como asesor externo independiente del consejo. Elizalde, que permanecerá en su cargo de director comercial de Nueva Pescanova y de las áreas de marketing, I+D y categorías de la pesquera hasta septiembre, cuenta con una dilatada experiencia profesional de más de 25 años, en los que ha desempeñado distintas responsabilidades en empresas líderes, principalmente de la industria de alimentación y bebidas.

Comenzó su carrera en PepsiCo Foods, donde desarrolló diversas tareas en las áreas de marketing y comercial entre 1995 y 1998. Ese mismo año se incorporó a la empresa internacional de bienes de consumo Sara Lee, donde siguió desempeñando las mismas posiciones. En 2002, pasó a ser responsable global de la línea de detergentes de ­Reckitt Benckiser, cargo que desarrolló desde las oficinas centrales de la compañía, en Slough, Reino Unido. Pero tan solo un año más tarde decidió volver a Barcelona como director comercial y de marketing de Puig. Una posición en la que se mantuvo hasta 2010, cuando el grupo Hero, fabricante líder en alimentación infantil, mermeladas y snacks saludables, llamó a su puerta. En el grupo suizo desempeñó diferentes puestos. Primero, director de marketing, para luego pasar a ser director general para España y Portugal y, por último, director general para el sur de Europa. Elizalde ha sido, además, miembro del consejo asesor regional de BBVA y de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

A Nueva Pescanova llegó en 2018 en calidad de director general comercial, cargo con el que forma parte del comité ejecutivo de la compañía. Su mayor reto estos años ha sido fortalecer la comercialización de los productos Pescanova en los cinco mercados claves definidos en el plan estratégico 2020 de la compañía: España, Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos. Bajo su dirección comercial, además, se han sumado 10 nuevos mercados a la lista de países en los que la marca ya vendía sus productos, hasta llegar a un total de 90 en la actualidad.

En febrero, Abanca alcanzó el 97% de la pesquera tras capitalizar 542 millones de su deuda, que superaba los 600 millones de euros al heredar los pasivos de la vieja Pescanova. En esta nueva etapa, la compañía, ya saneada, está poniendo el punto de mira en la innovación y, en concreto, en su centro de I+D+i, Biomarine, en O Grove (Galicia), desde donde pretenden marcar un punto y aparte en el estudio de la acuicultura.

Ameno, divertido, un creativo inconformista que siempre hace partícipe al equipo de todas las decisiones e invita a pensar

Elizalde, que también es miembro del consejo y vicepresidente de política alimentaria, nutrición y salud de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), llegará en septiembre a un grupo familiar con raíces en Zaragoza y con más de 160 años de experiencia cervecera. En este tiempo, el holding Agora se ha convertido en un grupo de compañías diversificadas y estructuradas para impulsar el corazón de su negocio, la cerveza. De él forman parte las cerveceras Ambar y Moritz, el manantial de agua de Lunares, la fábrica de refrescos Cobecsa y la marca de café La Pantera, así como la distribuidora Bebinter.

Sergio Elizalde es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y MBA por Esade. Además, realizó también un máster CEMS International Management en HEC París, y en Cadena Agroalimentaria Adeca por San Telmo Business School en Sevilla. Posee también estudios de filología alemana y habla seis idiomas: inglés, español, catalán, francés, alemán e italiano. Padre de familia numerosa, le gusta pasar las temporadas de vacaciones en la montaña. Apasionado de la carrera de fondo, ha realizado varias veces el maratón de Nueva York.

En unas jornadas organizadas por la ENAE Business School, Elizalde definió a un buen líder como adaptable, flexible, valiente y con la capacidad de sentirse cómodo con el cambio. En su opinión, es clave saber crear una visión y convencer al equipo para perseguirla. “No tiene que ser perfecto, tiene que empujar a la gente a buscar la excelencia, tiene que exigir y sacar lo mejor de las personas”, afirma.

Características que, según diferentes subordinados, ha sabido encarnar en su trayectoria. “Ameno, divertido, creativo, siempre haciendo partícipe al equipo y dando las vueltas a todo. El típico jefe al que te gusta ver por las mañanas”, afirma Nacho Barraquer, CEO de la empresa Gefe con G. Barraquer le define como un creativo inconformista, que invita siempre a pensar, “muchas veces nos decía que de cualquier estupidez podía salir una idea buena y que si no, lo importante era que nos lo hubiésemos pasado bien”, rememora. Una de las obsesiones de Elizalde es hacer equipo y por ello comenzó a organizar viajes y sesiones de team building (construcción de equipo) hace 20 años, cuando todavía no eran nada comunes en España. Con sus colaboradores siempre hay lugar para bromas, lo que no le separara de los objetivos de negocio.

Su creatividad será puesta a prueba en una empresa que, a pesar de su larga tradición, no para de innovar. Ambar, la marca insignia del grupo, fue la pionera mundial en la elaboración de cerveza sin gluten y sin gluten 0,0 (sin alcohol). Entre sus referencias siempre incluye algún producto novedoso, como la primera cerveza elaborada con microflora salvaje del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la obtenida a partir de trigo del desierto de los Monegros, o su variedad Citrus, fabricada con limones persas y presentada al público durante su Ambar Beer Festival 2019. Un evento en el que la compañía reunió a 40 cerveceros artesanos españoles en sus instalaciones porque como afirman desde el grupo, “la compañía se caracteriza por ser un grande entre los pequeños que no quiere perder el espíritu independiente y artesano, pero que, siendo pequeño entre los grandes, lucha cada día por ganar terreno en la liga de los gigantes”. Una tarea a la que deberá enfrentarse Elizalde a su llegada.