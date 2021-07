Los anuncios se enchufan a lo humano y emocional

El coronavirus ha cambiado la forma de hacer publicidad. Desde el principio de la pandemia se inclinó claramente por el lado más humano. “La publicidad como herramienta ha tenido la importante labor de conectar a marcas en situación de alta incertidumbre con personas que vivían esa misma situación”, reflexiona Paco Lorente, profesor en ESIC Business School y director creativo en Sinaia Marketing.

Se vio al principio con lemas como “este virus lo paramos unidos” o “quédate en casa”. Y se sigue observando ahora, con “una publicidad cargada de aspectos emocionales que potencian la vitalidad, las ganas de vivir y de disfrutar de la vida”, añade Lorente.

Abril enseñó el camino El pasado abril fue el primer mes de 2021 en el que, según el informe de InfoAdex, se ha recuperado la inversión publicitaria, con una subida del 72,8%, alcanzando los 419,2 millones de euros. El mejor comportamiento se ha dado en redes sociales y en sitios web. Estos datos suponen lo que puede ser el inicio de la recuperación. De hecho, el primer trimestre se cerró en negativo, con una bajada del 9,6%. No obstante, estos registros hay que tomarlos con cautela. De hecho, si se comparan con un escenario más realista, abril de 2019, o sea, sin el impacto de la pandemia, la inversión publicitaria en medios habría descendido un 14%.

Los anuncios no dejan de ser, como asegura este experto, una forma de asumir un reto, que no es otro “que conectar con el estado de ánimo de la sociedad a la que dirigen sus mensajes”. La evolución que ha experimentado la publicidad en este tiempo le lleva a afirmar: “Creo que hemos vivido el periodo publicitario más real en términos de acciones que nunca antes habíamos experimentado”.

Las empresas tomaron en un principio una decisión parecida. Estar con la gente, apoyarla y buscar la conexión emocional. La solidaridad se convirtió en el catalizador de campañas destinadas a la hostelería, el turismo, la sanidad... Pero ahora han dado un paso adelante y buscan su propio camino.

La publicidad “tenderá a hablar más del alma, los valores y las convicciones de la empresa, para que decidamos si queremos que sea parte de nuestro ecosistema”, explica Carles Torrecilla, profesor titular del departamento de marketing de Esade.

Las marcas se enfrentan también en la actualidad a un nuevo desafío. Integrar la tecnología de manera que no pierdan por culpa de esta esa conexión emocional que han impulsado durante este tiempo con sus clientes.. “El reto está en que los creadores de las distintas plataformas publicitarias y los creadores de contenido encuentren nuevas formas de comunicar mediante publicidad no invasiva, teniendo como base la creatividad”, plantea Juan Luis Moreno, director de innovación en The Valley.

La tecnología conecta a marcas y a usuarios GettyImages La inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual..., la tecnología, en una palabra, se han convertido ya en “la herramienta clave que conecta a las marcas con los usuarios”, afirma Juan Luis Moreno, director de innovación en The Valley, una escuela de negocios digital. En su opinión, “la digitalización y el AdTech están revolucionando la forma de hacer publicidad, abriendo paso hacia un nuevo enfoque en el que ya no hay barreras entre lo físico y lo digital”. Para Moreno, hay cinco tendencias que están impactando en la evolución digital del sector: la automatización, la inmediatez, la experiencia, la distribución y la privacidad. Trasladadas a la realidad suponen, por ejemplo, tiendas que se reinventan hacia la digitalización in situ, mesas táctiles interactivas en casa para interactuar con los anunciantes, dependientes virtuales con chatbot integrados o contacto en persona con un influencer digital. Para que todos estos instrumentos tengan éxito es fundamental un buen uso del dato, “analizando bien los intereses y necesidades de los clientes” y ofreciéndoles contenidos de valor. “Antes de intentar vender, se debe fidelizar al cliente, y esto se hace a través de la conexión y la emoción”, resume Moreno. El 5G es otro elemento en el desarrollo tecnológico. “Las posibilidades son enormes, sobre todo, en lo que se refiere a anuncios interactivos y en tiempo real”, señala. Un ejemplo sería el uso de realidad aumentada en el comercio electrónico o experiencias como conciertos o reuniones a través de plataformas de gaming y otros nuevos formatos digitales. Estas innovaciones se pueden ver en The Place, un espacio en la sede de The Valley para hacer el viaje de las marcas, “desde la creación de esta hasta su impacto en los usuarios a través de los diferentes soportes que están marcando la digitalización de la publicidad”.