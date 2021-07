Fotovoltaica: mejor menos trámites que más euros en solar

No tiene ningún sentido que se le pongan tantas trabas al autoabastecimiento energético. Política y mediáticamente siempre se ha apostado por este modelo sostenible, pero sin trasladarlo a la práctica. Algún día conseguiremos que lo fácil sea realmente fácil”. Este vaticinio que Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables, viene haciendo y deseando desde hace tiempo parece que, por fin, podría cumplirse.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dedicará un presupuesto inicial de 450 millones de euros para impulsar el autoconsumo. Un monto que el sector ha reconocido como una oportunidad porque, además, la idea es duplicar tal partida hasta llegar a los 900 millones.

“Lo importante ahora es que las cosas se hagan bien. El sol es nuestro petróleo, y tener los ingredientes regulatorios a punto por parte del Gobierno exige estar a la altura y no descuidar detalles”, subraya Lucía Dólera, directora de proyectos en APPA Renovables.

“Entre otros aspectos se debería esmerar la profesionalidad en todo, hacer una buena zonificación de los proyectos con las herramientas de cartografía adecuadas y no mirar demasiado el euro arriba o abajo, sobre todo en lo relativo a mantenimiento; instalar placas fotovoltaicas no es comprarse una lavadora”, añade Dólera. Casualidad, aunque con otro sentido, que Ferrando también recurra al ejemplo del mismo electrodoméstico al considerar que optar por una instalación solar debe llegar a ser tan sencillo como comprarse una. “Algo que no depende de conseguir más dinero, sino de aligerar con urgencia tanto exceso de burocracia que se eterniza”, incide una y otra vez el experto.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (Unef) se suman a tal demanda: “Tanto el procedimiento como los plazos deberían ser más racionales. Solo en el sector doméstico se financiarán más de 100.000 propuestas”. Así lo estima José Donoso, su director, quien distingue entre las necesidades de la energía fotovoltaica “en suelo”, es decir, los denominados huertos solares –“en lo que somos muy competitivos y la iniciativa privada ya cubre la inversión requerida, aunque podría destinarse algún fondo a apuestas innovadoras”–, y las de autoconsumo, “con un presupuesto que nos hace sentir muy contentos por su capilaridad. Estimamos un reparto de 1.400 megavatios nuevos en la industria, 1.600 en el sector servicios y Administraciones públicas y 500 para el residencial, entre agentes públicos y privados”, indica Donoso.