Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros bajaron un 59,8% en mayo

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, cámpines, casas rurales y albergues) sumaron 3,7 millones en mayo, un 59,8% menos que en ese mes de 2019. Según los datos de la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Extrahoteleros que este jueves ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre mayo del año pasado, con la actividad prácticamente a cero por el primer estado de alarma, las cifras de este año suponen multiplicar por 12 las 301.000 noches consumidas entonces.



Durante los cinco primeros meses de 2021 las pernoctaciones en este tipo de alojamientos bajaron un 22,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Las noches consumidas por residentes en España supusieron el 71,9% del total (2,6 millones) y las de no residentes fueron un millón (el 28,1%).



Durante el mes de mayo estuvieron abiertos en España 107.390 alojamientos extrahoteleros, lo que representa un 59,5% del total de los establecimientos que el INE computa para ese mes. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos alcanzaron los 1,4 millones en mayo y de ellas un 62,3% correspondieron a residentes y un 37,7% a no residentes.



En los cinco primeros meses de 2021 el número total de pernoctaciones en apartamentos disminuyó un 51,1% respecto al mismo periodo de 2020.



Canarias, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron los destinos principales de los viajeros en mayo, con 356.645, 251.361 y 251.215 noches respectivamente.



Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en mayo fueron Madrid, San Bartolomé de Tirajana y Benidorm.



Las pernoctaciones en cámpines sumaron 1,7 millones en mayo, fundamentalmente con ciudadanos residentes (78,1% del total). Los no residentes representaron el 21,9%.



Durante los cinco primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones en cámpines aumentó un 50,1% respecto al mismo periodo de 2020.



En mayo se ocuparon el 30,2% de las parcelas ofertadas, y el grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 34,7%.



Cataluña es el destino preferido, con 754.095 pernoctaciones y el mayor grado de ocupación se dio en La Rioja, con el 61,4% de las parcelas ofertadas.



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural sumaron 460.632 en mayo, de las que el 76,3% corresponden a residentes y el 23,7% restante, a no residentes.



En los cinco primeros meses del año el número de pernoctaciones aumentó un 20,2% respecto al mismo periodo de 2020.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 10,6% de las plazas en mayo y el grado de ocupación en fin de semana se situó en el 21,6%.



Por comunidades autónomas, Baleares fue el destino preferido, con 85.817 pernoctaciones, y registró también el mayor grado de ocupación, con el 39,7% de las plazas ofertadas.

Las noches consumidas en albergues en mayo fueron 92.333, de las que el 76,1% corresponden a residentes y el 23,9% a no residentes. Entre enero y mayo el total de pernoctaciones bajó un 46,4% respecto al mismo periodo de 2020.



El INE no ha difundido en esta ocasión la tasa de variación anual de los precios en estos establecimientos porque en mayo del año pasado no se publicaron los índices de precios, dado que apenas hubo pernoctaciones.



Las noches consumidas en todos los alojamientos turísticos colectivos españoles (sumando los hoteles) sumaron en mayo 10,9 millones, de las que el 66,8 % fueron de residentes y el 33,2 % de no residentes.



En los cinco primeros meses de 2021 las pernoctaciones del total de alojamientos turísticos colectivos españoles bajaron un 45,6% respecto al mismo periodo del año anterior.



Del total de pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos colectivos en mayo, un 66% corresponde a hoteles y un 34% a alojamientos turísticos extrahoteleros.



Los principales mercados emisores en el conjunto de alojamientos turísticos reglados fueron el alemán (26,6% del total de pernoctaciones de no residentes), el francés (17,6%) y el británico (6,9%).



Cataluña es el destino preferido, con más de dos millones de pernoctaciones, seguido de Andalucía (con más de 1,8 millones) y la Comunidad Valenciana (con más de 1,3 millones).