Adolfo Hernández (AWS): “Las telecos pueden crear redes 5G nativas en la nube en pocos meses”

El CEO de Amazon Web Services, Adam Selipsky, anunció en la primera jornada del Mobile World Congress que su compañía había ganado un contrato con Swisscom. Esta operadora va a trabajar con AWS y con Ericsson con el objetivo de crear una red 5G en la nube. Y no es la primera. El gigante del cloud también ha sellado acuerdos con Telefónica, Orange, Vodafone, Verizon, T-Mobile, KDDI, SK Telecom y Bell Canada, entre otras. “Estamos en conversaciones con casi todas las telecos del mundo”, asegura Adolfo Hernández, vicepresidente de Ventas para el sector telecomunicaciones de AWS, que apunta desde la feria móvil de Barcelona cómo la infraestructura de su compañía, el líder en la nube pública, puede ayudar a esta industria a ser más flexible, ganar agilidad e incluso a crecer en facturación.

¿Qué papel juega Amazon Web Services en la industria de las telecomunicaciones?

Nuestra misión es ayudar a los operadores a acelerar su transformación digital, pues la nube pública, donde somos líderes, les puede dar beneficios operativos, financieros, de agilidad y elasticidad que eran hasta ahora desconocidos en el mundo de las telecomunicaciones.

¿Y cómo se logra todo eso?

Utilizando, por ejemplo, nuestra infraestructura para construir una red 5G de forma nativa, como ha dicho que va a hacer Dish en EE UU tras cerrar un contrato con nosotros, o como Telefónica Brasil, que también va a hacer una prueba de concepto en la misma línea tras sellar un acuerdo con AWS. Aquí la ventaja no es el ahorro de costes de cambiar de 4G a 5G, por ejemplo, sino el hecho de que puedas lanzar una red 5G en menos de seis meses como ha dicho Dish que va a hacer. Ese coste de oportunidad antes era impensable. Pero, además, hay otras muchas ventajas.

¿Cuáles serían?

Cuando traes o acercas las redes a la nube también tienes beneficios en cuanto a inversión. No tienes que provisionar una gran cantidad de activos que debes comprar, instalar, soportar, gestionar, y que compras pensando en lo máximo que vayas a poder utilizar aunque luego utilices menos. En cambio, con la nube tienes elasticidad; te evitas ese capex de inversión tan alto y muchas ineficiencias. Además, las telecos pueden innovar más rápido. Piense que todos los desarrolladores de soluciones están trabajando en la nube, utilizando las APIs de Amazon Web Services, y al traer la red a ese entorno de programación de repente las telecos tienen acceso a todos los desarrolladores que están trabajando ya en el mundo de AWS, lo cual les permite acelerar su capacidad y ritmo de innovación.

¿Y más allá de las redes, qué aporta Amazon a las telecos?

Beneficios en el mundo TI, que se traducen en importantes ahorros de costes que pueden invertir en otras cosas. Muchas operadoras tienen muchísimas aplicaciones corporativas y mucho legacy acumulado que pueden modernizar trayéndolos a la nube y virtualizándolo. También están las áreas de machine learning y de inteligencia artificial. Nosotros tenemos una gama de servicios dentro de nuestra nube que permiten utilizar los datos que tienen los operadores, tanto los operativos de su red para prevenir fallos, como para explotar los datos del cliente para darle un mejor servicio. Por ejemplo, T-Mobile está utilizando un servicio nuestro para que cuando hablen con sus clientes el sistema de forma inteligente y en tiempo real les prediga de qué quiere hablar el cliente, cuál es su historia o qué le puede interesar.

También presumen ustedes de ayudarles a crecer en facturación.

Sí, gracias a un área muy innovadora que hemos puesto en marcha y que tiene que ver con el mobile edge, que es llevarnos la computación y el almacenamiento del centro de la red hasta el perímetro de la misma, de forma que los que permitimos es que esa computación y almacenamiento ocurra muy cerca del dispositivo. Y esto es muy importante porque se reduce la latencia y puedes procesar más datos más rápido. Con Verizon, por ejemplo, hemos lanzado una solución que te permite poner en plantas de fabricación cámaras que están viendo las líneas de producción, sacando fotos y vídeos que les permite detectar cualquier fallo o problema, y todo en tiempo real porque la información se procesa allí, no tiene que viajar al centro de la red y volver. Y ese es un ejemplo que puede llevarse a el juego en tiempo real, a experiencias inmersivas, operaciones médicas remotas. Son servicios nuevos que las telecos pueden proveer y que les ayudarán a elevar su facturación.

¿Tienen calculado los ahorros que pueden proporcionar a las telecos en su transformación digital?

No puedo darle una cifra porque la casuística es muy diferente de un cliente a otro. Por ejemplo, algunos tienen bases de datos propietarias que si se mueven a la nube y se van a open source se ahorran una cantidad espectacular de dinero.

¿Y se puede decir que con AWS un operador puede lanzar una red 5G en seis meses?

Al menos Dish así lo ha anunciado. Es una casuística, porque no todo el mundo viene del mismo sitio. No es lo mismo partir de cero que tener una red 4G que tienen que convergerla y hacer migraciones. Cada caso es diferente, pero lo que sí hemos visto en todos es que viniéndose a la nube tienen muchas eficiencias económicas, tienen flexibilidad operativa y una aceleración que antes no tenían. Hace unos años, los operadores estaban más enfocados en crear nubes privadas, pero ahora estamos viendo un acercamiento general de las telecos a la nube pública.

No competimos con los operadores ni con los ISV; estamos trabajando con ellos y estamos creando una red de valor

¿Cuántos clientes tienen en este sector?

Trabajamos con muchos y cada uno se acerca a nosotros por una razón. Vodafone, KDDI y Verizon para utilizar las soluciones de Mobile edge que he comentado; T-Mobile para explotar el machine learning; Dish y Vivo para poner las redes 5G en la nube, y Orange para la parte de go to market, para ofrecer juntos a sus clientes nuevas soluciones en áreas como el análisis de datos y la seguridad. Y Telefónica Alemania para la virtualización de su red central 5G, algo que les permitirá, entre otras cosas, desarrollar nuevas soluciones industriales más rápidamente. Y en este contexto, estamos lanzando productos críticos para los operadores con Ericsson, Nokia, Mavenir y otros ISV (proveedores de software independientes) específicos de soluciones para telecos.

Y la nueva región cloud que está montando AWS en Aragón, ¿Cómo puede ayudarles en su negocio con las telecos?

Claramente nos ayudará porque al tener la región local siempre tienes una ventaja de latencia. Además, las operadoras pueden estar trabajando en soluciones para empresas o instituciones públicas que por diferentes razones quieran que los datos estén en España, así que nuestra región, que va a contar con tres centros de datos, nos dará un nivel de rendimiento aún mayor y una tranquilidad reguladora para esos casos que comento.

¿Qué peso tiene el negocio de las telecos para AWS?

No desglosamos cifras en cuanto a facturación, pero esperamos que sea un negocio importante dado que cada vez resulta más clave para las telecos trabajar en la nube y si van a hacerlo.

Amazon lanzó hace poco en EE UU una red inalámbrica Sidewalk y quiere ser un proveedor de redes IoT. ¿Pueden ver las telecos a Amazon como un competidor?

No puedo entrar en que alguien pueda pensarlo, pero a los hechos me remito. No competimos con los operadores ni con los ISV. Estamos trabajando con muchos operadores y estamos creando una red de valor. Hay empresas que han comprado a partners y están compitiendo con socios, pero nuestro foco es trabajar con el cliente. Escucharle, servirle e innovar con ellos.