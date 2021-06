Microsoft elimina la ‘app’ que te dice si Windows 11 funcionará en tu PC, ¿sabes por qué?

Ha sido un clásico de las últimas ocasiones en las que Microsoft ha publicado un nuevo sistema operativo, eso de tener una herramienta que nos descargamos oficialmente, la instalamos y nos dice con apenas un clic si el hardware de nuestro ordenador es compatible o no con el nuevo sistema operativo. En esta ocasión, Windows 11.

Pero hay ocasiones en las que parece que las cosas no salen como deberían y eso es justo lo que acaba de ocurrir. Que Microsoft se ha visto obligada a tener que retirar PC Health Check ante la avalancha de casos de usuarios en los que ha dictaminado que un PC no es compatible con Windows 11 cuando no solo tiene potencia de sobra, sino componentes de última generación instalados.

Adiós a la confusión

El problema ha surgido cuando algunos usuarios han detectado cómo sus flamantes ordenadores, con lo último de lo último instado en sus tripas, no superaban el test de Microsoft para dar por bueno su hardware de cara a una futura instalación de Windows 11. Algo que está provocado por un problema en la aplicación, que parece no estar afinada tanto como debería.

Herramienta de diagnóstico de Windows 11. Microsoft

Es más, los de Redmond han venido a confirmarlo desde el mismo instante en el que la han retirado de manera temporal hasta ver dónde está fallando. Así lo han confesado oficialmente a través de una publicación en su blog, donde han salido al paso de las críticas afirmando que “la intención de la publicación de hoy es reconocer y aclarar la confusión causada por nuestra herramienta PC Health Check" y, de paso, "compartir más detalles sobre por qué actualizamos los requisitos del sistema para Windows 11".

Lo que Microsoft ha querido con este mensaje es hacer públicos los requisitos mínimos de hardware para ejecutar Windows 11 sin problemas, al margen de procesadores y componentes concretos que no aparecen contemplados dentro de la app y que, necesariamente, serán compatibles el primer día que se ponga a la venta. Por ejemplo, los chips Zen-1 de AMD o los Intel de séptima generación que no han sido capaces de superar el test.

Mientras llega el update en otoño, Microsoft nos recuerda que la finalidad de su app no es otra que la de "ayudar a las personas a comprobar si su PC actual con Windows 10 podía actualizarse a Windows 11. Según los comentarios recibidos hasta ahora, reconocemos que no estaba completamente preparada para compartir el nivel del detalle o la precisión que esperaba de nosotros sobre por qué un PC con Windows 10 no cumple los requisitos de actualización".