La tienda de aplicaciones de Android que llega con Windows 11 no será de Google, ¿por qué?

Las informaciones que se venían manejando en los últimos meses al final se han cumplido, y Windows 11 será compatible de forma nativa con cualquier aplicación de Android. La duda la teníamos en la forma en la que Microsoft permitiría su instalación en ordenadores pero, por suerte, ayer durante la presentación quedó bastante claro: se tratará de una sección dentro de la Store oficial donde podremos bajarnos cualquiera de las apps que tenemos en el smartphone.

Ahora bien, una cosa es tener una tienda y otra que las compras que llevamos hechas en el móvil nos sirvan. Y ya os avanzamos que no será así, salvo que exista algún tipo de conexión (que está por confirmarse) con la Appstore de Amazon. Efectivamente, Google no tendrá nada que ver en esta nueva aventura de Microsoft, que parece haber encontrado en los de Jeff Bezos un aliado inesperado gracias a su tienda con aplicaciones presente en los Kindle Fire, Fire TV Stick, etc.

Appstore oficial de Amazon disponible

El movimiento de Microsoft es bastante inteligente porque le evita meter al enemigo en casa, como es Google, y con el que ya compite en los mismos territorios. Así que mejor tenerlos a una distancia prudencial y no ofrecerles una plataforma tan importante como es Windows 11, que ya de por sí busca acabar con ese segmento de miniportátiles que son los Chromebook y que también tienen una compatiblidad prácticamente total con muchas apps de Android.

Tienda de aplicaciones Android en Windows 11. Microsoft

A partir de que Windows 11 llegue a las tiendas, los usuarios podrán logearse con su propia cuenta de Microsoft en la tienda y empezar a bajarse aplicaciones alojadas en la Appstore de Amazon, para utilizarlas como si fueran las nativas de PC. Es decir, que podremos ejecutarlas en ventana, casi siempre en vertical (y horizontal en los juegos, etc.), maximizarlas o anclarlas a los menús de inicio sin distinciones. Una interoperabilidad que va a borrar completamente las líneas que separan a las aplicaciones móviles de las de escritorio.

Sin duda, este movimiento responde al realizado por Apple con sus nuevos Mac con chips M1 que son capaces de ejecutar todo el catálogo de apps que tienen los de Cupertino para iPhone y iPad. Eso sí, a diferencia de Microsoft, los de Tim Cook juegan con la corriente a favor de ser ellos los dueños de las tiendas de aplicaciones, lo que lleva a sus usuarios a seguir adoptando dispositivos de la casa para mantener la compatibilidad de todo su ecosistema.