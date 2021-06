¿Tienes un Mac con procesador M1? Así puedes saber las ‘apps’ que ya son compatibles

Apple presentó a finales del año pasado sus primeros ordenadores Mac con procesadores fabricados por los de Cupertino. Se trata, básicamente, de un salto en cuanto a la arquitectura de todos sus chips que entran a formar parte del ecosistema ARM, el mismo que se viene utilizando dentro del mercado de los teléfonos móviles y tablets tanto iOS como Android. Lo que supone un cambio fundamental en la plataforma.

¿Eso que significa? Como sabéis perfectamente, dar el salto de tener chips Intel (x64) a otros ARM es básicamente cambiar la arquitectura de todo el entorno, lo que viene a suponer que las aplicaciones tienen que desarrollarse expresamente para funcionar sobre ellos. Es decir, aquellas empresas que tiene aplicaciones que funcionan para los Mac con procesadores Intel deben desarrollar un código que funcione y aproveche al 100% el potencial de los nuevos Apple Silicon.

¿Cómo podemos saber las apps disponibles?

Todo lo anterior no significa que cuando te compres un Mac con chip M1 no puedas hacer nada con él porque apenas tengas aplicaciones nativas para ese procesador, ya que Apple se ha cuidado muy mucho de permitir que mantengamos todo el software gracias a Rosetta 2, un programa que es capaz de coger ese código para chips Intel y transformarlo en algo manejable dentro del ecosistema ARM. No va a funcionar 100% con la misma eficacia que si se hubiera desarrollado expresamente para los nuevos ordenadores, pero conseguiremos un rendimiento prácticamente idéntico al de un Mac con Intel.

Listados de las 'apps' disponibles para Apple Silicon.

El caso es que si tienes un Mac con chip M1 y quieres saber qué aplicaciones tienes ya adaptadas de forma nativa en ARM, solo tienes que acceder a una página web que va actualizando día a día cada nuevo programa que entra a formar parte de la familia (nativa) de Apple Silicon. La ventaja de este sitio es que no solo indica la disponibilidad o no, sino que en caso de que exista especifica la versión del software que necesitamos tener instalada.

Así, en el caso de Photoshop, por ejemplo, solo tenemos que comprobar la versión instalada en el Mac y la primera que ya soporta Apple Silicon para saber si lo tenemos funcionando de forma nativa o no. Aunque existen casos que necesitarán de una descarga específica aparte, como son los de Chrome o Edge, los navegadores de Google y Microsoft. En ambos casos, cuando decidamos bajarnos las últimas versiones de sus páginas oficiales, nos pedirá expresamente para qué versión de Mac lo queremos, si para los ordenadores con chip Intel o M1.