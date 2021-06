Aedas busca crecer con la compra de la promotora Áurea Homes

Aedas Homes quiere dar un salto en su crecimiento con la adquisición de la inmobiliaria Áurea Homes, perteneciente a la constructora navarra ACR. La promotora cotizada evalúa en estos días la compra de su competidora, que podría aportar a la compañía un perímetro de suelos por un valor cercano a los 80 millones de euros y un equipo experimentado, según confirman varias fuentes conocedoras del proceso. Si se cierra esta operación, Aedas puede apuntarse uno de los grandes movimientos del año en un sector que mira a la concentración tras la compra de Quabit por parte de Neinor a inicios de año.

ACR encargó recientemente a Deloitte un proceso de búsqueda de socios, tal como adelantó Cinco Días la pasada semana. La idea inicial era crear un vehículo de inversión conjunto con algún inversor para desarrollar suelos de Áurea en el mercado del build to rent (construir para alquilar). Sin embargo, en ese proceso, surgió la opción de realizar una operación corporativa mayor.

Suelo y equipo

La operación de compra de Áurea aportaría a Aedas suelos de calidad y obras de vivienda en curso, un equipo experimentado en distintos negocios como la promoción delegada, el build to rent o el servicing, y además añadiría más presencia de la inmobiliaria en la zona norte de la península, un área donde Aedas abrió en abril su delegación territorial.

Áurea nació en 2018 como escisión del negocio promotor de ACR. Ya anteriormente había encargado a PwC que sondeara la posible venta de ese negocio, sin llegar a ningún acuerdo. La constructora fue fundada en 1973 por Javier Osés y ha tenido actividad promotora casi en los últimos 20 años, entregando más de 6.000 casas. Dispone de una cartera de suelos que rozan los 160.000 m2 edificables para la promoción de más de 1.600 viviendas. En 2020 facturó 26,8 millones de euros. Dispone de un equipo de 36 personas, liderado por David Botín como director general.

Una de las particularidades del negocio promotor de Áurea es el desarrollo conjunto con otros inversores. Por ejemplo, mantiene la marca Nature con la familia Losantos, y ha llegado a otras alianzas con Inmobiliaria Espacio (Villar Mir), Stoneweg y FS Capital.

Precisamente, estas alianzas deben ser analizadas por las partes y el valor final de la operación puede variar si quedan fuera algunos suelos y obras en curso de este tipo de acuerdos con terceras compañías, algo que debe valorar el estudio que realiza Aedas.

Las dos partes que barajan la operación no quieren darla todavía por consensuada. Desde Aedas explican que analizan cualquier oportunidad que esté en el mercado, que la alternativa de Áurea está actualmente en “fase de análisis”, y afirman asimismo que muchos de estos estudios finalmente no se llevan a cabo. Igualmente, desde ACR señalan que evalúan todas las alternativas a partir de su encargo a Deloitte, pero que a día de hoy no hay ninguna opción cerrada. La operación también ha sido contemplada por un fondo internacional y por Neinor, promotora que descartó el movimiento.