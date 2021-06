¿Es posible una suscripción con publicidad, más barata, de Disney+? De momento no...

Disney+ lleva en España desde el 24 de marzo de 2020 ,y apenas unos meses antes, lo hizo de forma casi experimental en EE.UU., Holanda y otros territorios. Fue en ese momento cuando conocimos su modelo de negocio, basado en el pago de una suscripción mensual bastante ajustada, más económica que la de su principal competencia y que para ahorrarnos un poquito, permitía un único pago con vigencia para todo un año.

Es evidente que con la llegada de nuevas series, películas exclusivas y, sobre todo, el catálogo completo adquirido a la Fox, Disney iba a estar tentada de subir los precios y, quién sabe, si situarse en la misma horquilla de los Netflix, HBO, etc. Ahora, cuando parece que los norteamericanos van a superar esa barrera de igualarse en cantidad de contenido, aparecen voces que insinúan un posible movimiento de la multinacional alrededor de una opción de pago más económica y soportada por anuncios.

De momento no pero ya veremos

El responsable de desmentir que esa suscripción más barata vaya a llegar a Disney+ fue su CEO, Bob Chapek que vino a confirmar que "siempre estamos reevaluando cómo llegamos al mercado en todo el mundo, pero ahora no tenemos tales planes para hacerlo. Estamos contentos con los modelos que tenemos". Eso sí, tampoco cerró la puerta del todo al avisar de que "no nos limitaremos nosotros mismos o decir no a nada. Pero en este momento, no tenemos planes para eso".

La idea que planea sobre esa suscripción es la de permitir a los usuarios unirse al servicio por un precio inferior al que tiene ahora mismo y, a cambio, ver anuncios antes y durante la reproducción de los capítulos de las series, películas o documentales. Un modelo de negocio que no es raro para el sector y que solo en los últimos meses ha visto llegar a nuestro país plataformas como Pluto, Rakuten, etc., solo que son completamente gratis.

Además, para reforzar ese modelo de negocio con la aplicación de streaming, Disney, empujada por la pandemia y las medidas de confinamiento, decidió llevar algunos de sus estrenos en salas de cine a la plataforma de forma simultánea y pagando un precio de casi 22 euros, lo que permite al usuario verla tantas veces como quiera hasta que, pasados los meses, entre a formar parte del catálogo general de la aplicación. Este mismo año, y muy cerca de ese primer aniversario de su llega a España, Disney+ aumentó el precio de la suscripción mensual hasta los 8,99 euros, y la anual otros 10 hasta los 88,99. El mes de mayo pasado, los norteamericanos reconocieron que ya superaban los 103 millones de suscriptores en todo el mundo con el objetivo puesto en duplicar esa cantidad de cara a 2024.