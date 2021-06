Netflix abre tienda para vender a los fans camisetas o relojes de sus series

Gorras, collares, sudaderas y objetos de coleccionismo de series como Yasuke y Eden están a la venta desde la tienda oficial de Netflix online, Netflix.shop, disponible, de momento, solo en EE UU. Es la incursión del gigante de streaming en el comercio electrónico, en un guiño a los millones de fans de sus series dispuestos a comprar artículos con diseños exclusivos para la plataforma.

Netflix ha lanzado la tienda online con la empresa tecnológica Shopify, según recoge el diario The New York Times. En sus primeras semanas solo se ofertan productos relacionados con las series de animación Eden y Yasuke, pero a final de mes se sumará la serie francesa Lupin, en colaboración con el Museo del Louvre de París. Además, la plataforma de streaming anuncia otros productos “exclusivos” de series de culto como The Witcher y Stranger Things, así como nuevas prendas con el logotipo de Netflix de la firma de moda japonesa Beams.

Los artículos a la venta han sido diseñados por colaboradores como la artista Nathalie Nguyen, Jordan Bentley (fundador de Hypland) o el diseñador de joyas Kristopher Kites. “Al igual que en nuestras series y películas, también nos entusiasma trabajar con nuevas voces en este espacio”, asegura Josh Simon, vicepresidente de productos de consumo en un post publicado por la compañía.

Por ejemplo, un reloj de la serie Yasuke diseñado por Nathalie Nguyen y que representa al personaje Haruto cuesta 135 dólares (111 euros). A ese mismo precio hay collares de Kristopher Kites. Una sudadera con capucha de la misma serie, en colaboración con la marca Hypland, vale 82 dólares. Y una camiseta de Eden, de la marca Beams, se puede adquirir por 55 dólares.

La web de compras le da a Netflix una nueva vía de ingresos después de un trimestre en el que el fuerte crecimiento registrado durante la pandemia dio síntomas de desaceleración. Los expertos plantean la capacidad de las empresas de mantener el ritmo en el cada vez más reñido mundo del entretenimiento en streaming, donde ahora compite además con un rival de la talla de Disney+, muy experimentado en el mundo del merchandising.

“Siempre estamos buscando la manera de ampliar el mundo de nuestras historias para fans, desde la ropa y los juguetes hasta los eventos y juegos de inmersión”, añade Simon. “Y es por eso que lanzamos Netflix.shop”.

Nuevos países

Aunque por ahora las compras solo se pueden realizar en EE UU, Netflix anuncia que se sumarán más países “en los próximos meses”. La compañía ya tenía acuerdos con distribuidoras y por ejemplo se pueden encontrar productos de Yasuke en Target.

“Estamos encantados de ofrecer a los fans una nueva forma de conectar con sus historias favoritas y de presentarles la nueva ola de artistas y diseñadores que se suman al poder de la narración en todas sus formas”, continúa Simon, quien se unió a Netflix en 2020 después de trabajar en Nike.

Para Ana Jiménez Zarco, profesora de Economía y Empresa de la UOC, la nueva estrategia de Netflix es un acierto. “Están cerrando el círculo como Disney, que tiene una división muy potente de merchandising, de productos basados en sus propias películas”. En opinión de esta experta en comercio electrónico, la compañía reforzará el vinculo que crea con el espectador. Netflix tiene muchas series, con varias temporadas, que enganchan al espectador e incluso crean comunidad en redes sociales, que hace que toda la venta de esos productos esté garantizada”.

Jiménez Zarco señala que, a diferencia de lo que ocurre con Disney y muchos de los productos que venden para un público infantil, aquí el ciclo de vida de los artículos será mucho más corto. “Es un punto de partida diferente, pero con los productos que están arrancando, ligados a series juveniles, ya generan una expectación. Solo el público manga, por ejemplo, es un segmento de consumidor muy definido”.

Una de las clave del éxito de la tienda online de Netflix, en opinión de la profesora de la UOC, estará en que la compañía sepa elegir bien las series a partir de la cual lanzará productos.