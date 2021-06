Google acaba con una de sus apps más originales para nuestros móviles, ¿por qué?

La realidad aumentada, así como la virtual, son dos tecnologías que llevan años intentando introducirse en nuestras vidas, pero que no terminan de encontrar su sitio. En el caso de la realidad aumentada son cada vez más dispositivos los que nos permiten utilizarla para multitud de cosas, normalmente para poder crear espacios virtuales dentro de otros reales, de nuestro entorno de verdad. Y ahí Google nos ha ofrecido muchas soluciones al respecto, y una de ellas es la de poder medir objetos con la cámara del teléfono, viendo las dimensiones en tiempo real en la pantalla del teléfono. Esto es posible gracias a una conocida app llamada Medición, que ahora incomprensiblemente va a dejar de estar disponible.

Google le retira el soporte

Como si de un soporte vital que se le retira a un paciente terminal se tratara, esta app disponible en la Play Store de Google ha perdido el soporte por parte de Google, y ya no estará disponible para descargar desde tu tienda oficial. Por tanto a partir de ahora no podrás acceder a esta app en la tienda de Google, salvo que ya la hubieras descargado con anterioridad, caso en el que sí aparecerá en los resultados de búsqueda de la tienda y podrás pulsar sobre el botón instalar para poder disfrutarla de nuevo. Si no es así, no vas a poder acceder ya a ella salvo que la instales desde fuera de la tienda de Google.

La app todavía se encuentra en Google Play si la has instalado antes Google

Algo sencillo si buscamos una versión alternativa en repositorios de apps como APK Mirror, donde podemos descargar su archivo APK sin problemas e instalarlo de la misma manera que si fuera de la tienda de los de Mountain View. Eso sí, antes deberás activar en los ajustes de tu teléfono la instalación desde fuentes desconocidas de apps. También debes saber si tu móvil es compatible con la plataforma ARCore de Google que permite generar entornos virtuales con la cámara de fotos del teléfono y otros dispositivos con Android.

No sabemos muy bien por qué razón ha decidido Google eliminar esta app de la Play Store, porque sin duda es una de las más útiles que podemos llevar en nuestro teléfono. Nos da la sensación de que Google no va a eliminarla del todo, y sí que podríamos verla integrada en la cámara de fotos, como ha pasado con Google Lens, e incluso integrarla dentro de esta misma herramienta, tendría su sentido desde luego.