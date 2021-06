Sabadell vende bonos por 500 millones en su primera emisión desde el lanzamiento del plan estratégico

Mientras los inversores esperan el estreno de la Unión Europea en el mercado de capitales con la venta de bonos bajo el plan Next Generation diseñado para sufragar el programa de recuperación, los emisores privados aprovechan la relativa tranquilidad que impera en la renta fija para continuar con su programa de emisión. Dos días antes de la reunión del BCE, una cita de la que los inversores no esperan cambios, Sabadell sale al mercado en busca de recursos a precios atractivos.

La entidad era de las pocas entidades que quedaban por probar suerte tras haber presentado resultados. Dos semanas después de haber presentado el plan estratégico para los próximos ejercicios, el banco que piota César González Bueno se ha marcado como objetivo captar 500 millones en deuda senior non preferred con la etiqueta verde. Como viene siendo una tendencia en los últimos meses, los bonos con vencimiento en 2028 incluyen la opción de cancelación anticipada al sexto año. Esta cualidad de amortización anticipada ya venía siendo una costumbre en la deuda bancaria europea y ahpora empieza a cobrar fuerza entre las entidades españolas una vez que se han dispado las dudas de cómo contabiliza esta deuda a efectos de cumplimiento de los requisitos MREL.

Siguiendo la tendencia de las últimas emisiones realizadas por Sabadell, el banco no tiene previsto elevar el importe a captar, independientemente de cómo evolucione la demanda. La operación parte con un diferencial de 140-145 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo). Sabadell, Commerzbank, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale y Deutsche Bank son los bancos colocadores encargados de llevar a buen puerto la operación. En el mercado secundario Sabadell cuenta con dos emisiones sénior no preferred con vencimiento en mayo de 2024 y marzo de 2025, respectivamente. Estas dos emisiones se colocaron con diferencial de 175 y 155 puntos básicos, superiores a los precios con los que parte la nueva colocación.

Con la emisión de este martes, son ya tres las operaciones efectuadas por Sabadell en el mercado de capitales en 2021. La primera de ellas fue a comienzos de enero con la captación de 500 millones en deuda subordinada tier2 con vencimiento en 2031. Dos meses más tarde levantó otros 500 millones en bonos contingentes convertibles, la primera emisión de este tipo desde 2017. En este inicio de año la emisión de cocos ha estado muy limitada (Sabadell, Abanca y Santander) ante la flexibilización de la regulación. Además, el BCE cubre con holgura las necesidades de financiación de la banca con sus inyecciones de liquidez y las emisiones del sector se centran en ir cubriendo los colchones reglamentarios de deuda capaz de absorber pérdidas.