Miles de webs han dejado de funcionar: ¿qué está pasando?

Seguramente estarás sufriendo problemas para acceder a un buen número de páginas web en España. Tranquilo, no estás solo: Fastly, uno de los mayores proveedores de computación en la nube y CDN ha caído, haciendo que las webs alojadas en sus servidores hayan dejado de funcionar.

Este problema está afectando a los principales medios de comunicación de España, además de otras plataformas como Spotify, Paypal, AtresPlayer, Amazon Prime Video, Twitch… En resumen, la caída está siendo histórica al afectar a empresas de primer nivel.

De esta manera, no vas a poder acceder ni a los principales medios del país, ni a los grandes portales, ya que la gran mayoría de ellos se alojan en los servidores de Fastly. Así que, hasta que solucionen el fallo que ha provocado esta caída masiva, habrá que tener paciencia.

Medio Internet caído desde las 12 del medio día

A partir de las 12 del medio día es cuando el proveedor estadounidense ha comenzado a sufrir errores, según se puede ver a través de DownDetector, hasta que finalmente ha caído afectando a millones de webs alojadas en sus servidores. Y claro, los usuarios han empezado a poner el grito en el cielo al ver que diferentes páginas habían dejado de funcionar.

Cuando se intenta acceder a las webs que se han visto afectadas por la caída de Fastly aparece un mensaje que indica un error de Connection Failure. Decir que en el caso de España algunas páginas consiguen cargar de forma parcial, mientras que otras tantas directamente no funcionan. Así que si has de entrar sí o sí en alguna web caída, te recomendamos ir probando suerte cada cierto tiempo hasta que se solucione este problema.

El proveedor ha reconocido a través de un comunicado oficial que “un posible impacto en el rendimiento con nuestros servicios CDN”. Actualmente están trabajando para solucionar este problema que impide acceder a Internet con normalidad.

Por lo que parece, el proveedor americano ya ha encontrado el motivo de este problema con sus servidores y ya está trabajando para solucionar este fallo que está afectando a miles de páginas web en todo el mundo.

Ahora solo falta esperar a que acaben de arreglar este fallo que ha provocado que las páginas webs de medio mundo hayan dejado de funcionar y no se pueda acceder con normalidad. Y ya te adelantamos que no importa el navegador web que uses, ya que el problema está en los servidores de Faslty.