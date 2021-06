iCloud te dejará configurar tu iPhone nuevo aunque no tengas espacio suficiente en la nube

Apple anunció en su keynote de presentación toda una batería de novedades alrededor de su nube, lo que incluye la posibilidad de suscribir una especie de iCloud+ con servicios extra alrededor de la seguridad y la privacidad. Pero de entre todas las novedades, apareció una que, aunque importante, no parecía atraer los focos de los grandes titulares, pero que vendrá a mejorar la vida de los usuarios de iPhone.

Y es que no existe mayor problema que cuando queremos cambiar nuestro viejo iPhone por uno nuevo y no tenemos espacio libre en iCloud para hacer una copia de seguridad que, más tarde, trasladar inalámbricamente al terminal recién estrenado, por lo que tenemos que recurrir al engorroso sistema por cable y la app oficial de lo que hasta hace poco era iTunes.

Olvídate del espacio que te quede libre

Lo que Apple ha pensado es que, para no impedir completar esos procesos de configuración de un iPhone recién comprado (o un iPad) va a prestarnos todos los gigas que necesitemos para el proceso de traslado de la información, de tal forma que podremos crear un backup y moverlo a continuación al nuevo dispositivo. Aunque en el espacio libre en la nube de Apple apenas te quede sitio para un par de fotos.

Tim Cook en la keynote de apertura de la WWDC 2021. Apple

Pensad que Apple modificó la forma de transferir la información cuando compramos un nuevo dispositivo añadiendo a los métodos de toda la vida la opción de acercar el viejo terminal al nuevo para que se conectaran automáticamente. En ese momento, se inicia sesión con nuestra ID de Apple en el iPhone recién comprado y nos solicita definir qué datos vamos a trasladar de un sitio a otro. A partir de que entren en vigor estos cambios en iCloud, toda esa información viajará inalámbricamente sin estar atenta al espacio que tengamos disponible en iCloud, algo que hasta ahora era un impedimento importante para muchos usuarios.

La razón de este problema es que Apple, por tener una ID de su compañía nos regala 5GB de espacio en iCloud para todos los datos de nuestra cuenta. No solo backups, sino también fotos, vídeos, etc. Si por casualidad (bastante habitual) no os queda suficiente espacio libre, hasta ahora no podíamos crear ninguna copia de seguridad y, por tanto, transferirla más tarde a un nuevo smartphone. A partir de ahora, esas penurias acabarán y lo que tenemos o no en la nube dejará de ser una preocupación.