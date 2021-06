Cómo poner una contraseña a la Xiaomi Mi Smart Band 6

La Xiaomi Mi Smart Band 6 es una de las mejores pulseras de actividad que puedes comprar. Una smartband que llegó al mercado para seguir siendo un superventas como sus predecesoras. Todo gracias a un diseño exquisito, funcionalidades de todo tipo y un precio de derribo. Además, si conoces los mejores trucos para la Xiaomi Mi Smart Band 6, podrás sacarle el máximo partido.

No hablamos de actualizaciones que añaden nuevas funciones a la Mi Smart Band 6, sino de opciones poco conocidas que nos permiten darle un uso diferente a la pulsera, o añadir un extra de privacidad al contenido que tengamos en la pulsera.

Y es que puedes añadir una contraseña a tu Xiaomi Mi Smart Band 6 para que nadie pueda acceder a este wearable sin tu permiso. Además, teniendo en cuenta lo fácil que es todo el proceso, es un truco que vale la pena aplicar para aumentar la privacidad de tu dispositivo.

Así puedes proteger tu Xiaomi Mi Smart Band 6 con contraseña

Los motivos por los que quieres poner una contraseña a tu Mi Smart Band 6 de Xiaomi pueden ser muchas. Por ejemplo, igual no quieres que nadie vea las notificaciones que vas recibiendo. O también es una buena forma de evitar que, en el caso de que pierdas tu pulsera, alguien pueda restablecerla de fábrica para usarla como si fuera nueva.

En cambio, añadiendo una contraseña a la Xiaomi Mi Smart Band 6 estos problemas se solucionan de la forma más sencilla. Especialmente si se tienen en cuenta los pasos que hay que realizar para poder activar esta función:

Lo primero que debes hacer es abrir Mi Fit en tu teléfono.

Ahora, accede a los ajustes de la Xiaomi Mi Smart Band 6.

Dentro, busca la opción Ajustes de la pulsera.

Ahora, deberás pulsar sobre Bloqueo de pulsera.

Verás que dentro de las opciones disponibles hay un apartado llamado Contraseña.

Solo deberás escribir la contraseña que quieras y pulsar sobre Guardar.

Como habrás podido comprobar, el proceso es sumamente fácil por lo que no tendrás problema alguno a la hora de poner una contraseña a tu Xiaomi Mi Band 6. Además, hay que tener en cuenta que solo tendrás que poner el código correspondiente si no llevas la pulsera en la muñeca, ya que es capaz de detectar cuándo la estás usando para no pedirte la contraseña cada vez que intentas desbloquear la pantalla.

¿Te has cansado de tener que desbloquear la pantalla de la Xiaomi Mi Smart Band 6? El proceso es completamente reversible, por lo que no pierdes nada por probar este truco.