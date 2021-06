Reino Unido cierra sus fronteras, saca a Portugal y deja a España fuera de la lista de destinos seguros

Reino Unido cierra sus fronteras ante la rápida expansión de la variante india del coronavirus. Pese a la estrategia del Ejecutivo de Boris Johnson por garantizar que el mayor número de británicos estuvieran vacunados frente al coronavirus (más de 40 millones, el 60% de la población ya recibió la primera dosis y 26 millones, el 40%, ya ha recibido las dos dosis), la fuerte capacidad de contagio de la variante india ha trastocado los planes. Si el pasado 19 de mayo, Reino Unido solo abría de forma tímida sus fronteras, incluyendo doce países entre posibles destinos seguros (Portugal en exclusiva entre los grandes), dos semanas después ha dado varios pasos para detrás y ha optado por no ampliar esa lista (España y en especial Canarias y Baleares optaban a integrarse entre los privilegiados) e incluso por reducirla al volver a sacar a Portugal de la misma. Dicho de otra manera que Reino Unido no permitirá a sus viajeros visitar alguno de los grandes destinos de veraneo (España, Italia, Portugal o Grecia) en las dos próximas semanas si los viajeros británicos no se someten previamente a una PCR en el aeropuerto de origen y a otras dos a la vuelta y si al mismo tiempo guarda al regreso una cuarentena de 14 días.

La decisión de Reino Unido fue un jarro de agua fría para Portugal, que había visto como se disparaban las reservas desde hace dos semanas desde el principal mercado emisor de viajeros, y especialmente para Baleares y Canarias, con una situación epidemiológica muy controlada, por debajo de 50 casos por cada 100.000 habitantes, y que necesitaban como agua de mayo la vuelta del turista británico para empezar a recuperar las pérdidas acumuladas tras catorce meses seguidos de pandemia. Los gobiernos de Canarias y Baleares llevan semanas negociando con Londres para que distinguiera la situación sanitaria de los archipiélagos, mucho mejor si se compara con la de otros destinos peninsulares. De hecho, Baleares, junto a Madrid, ha sido una de las autonomías que han rechazados los acuerdos firmados en el último Consejo de Interterritorial de Sanitadad, ya que entre lo pactado se encontraba el fin del toque de queda. Desde el Gobierno balear subrayaron que la primera prioridad es salvaguardar el turismo y creen que una desescalada rápida lo perjudicaría.

Tras conocerse la decisión, aerolíneas británicas como Ryanair o el holding IAG caen un 3% y un 5% en Bolsa, respectivamente. También sufren otras compañías del sector. Así, dentro del Ibex, Meliá cae un 2,4%% y Aena, un 2%.