Esty Dwek: “Las Bolsas están en uno de los momentos de mejor visibilidad”

Esty Dwek (Nueva York, 1982) se ha convertido en los últimos años en una de las voces más respetadas de la industria francesa de gestión de activos. Graduada en Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de Princeton y con experiencia en banca privada (HSBC) y en la gestora estadounidense Loomis Sayles, desde hace dos años es la máxima responsable de la estrategia en mercados globales del grupo francés Natixis IM, que gestiona más de un billón de euros de activos. Su visión a corto plazo y medio plazo sobre los mercados bursátiles es muy positiva.

¿Qué espera de la política de la Reserva Federal para los próximos meses?

La Fed va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Si la recuperación sigue siendo tan fuerte como estamos viendo, en algún momento empezarán a debatir sobre la retirada de estímulos. Es equivocado pensar que habrá un movimiento en junio. Hasta 2022 no creo que se produzca ese paso y probablemente hasta 2023 mantendrá la compra de deuda. No tienen ninguna urgencia para subir tipos. Además, la Fed está perfectamente alineada con el Gobierno de Estados Unidos en el sentido de garantizar que la recuperación sea inclusiva y que permita que el desempleo se reduzca entre minorías, mujeres, trabajadores a tiempo parcial...

Pero el aumento de la inflación en abril desató muchas alertas…

Sí, es verdad que los datos de abril levantaron una gran polvareda y muchos rumores sobre un adelantamiento en la normalización de la política monetaria. Pero la Fed tiene clarísimo que la recuperación tiene que ser inclusiva. El gran problema con los precios es que hasta dentro de seis meses no tendremos claro si hay un aumento de la inflación estructural o no. Ya sabíamos que el dato de abril iba a ser alto, dado el efecto base, dado el aumento de los precios de la energía y dada la rápida campaña de vacunación y desescalada en Estados Unidos. La Fed estará pendiente de si se consolida esa inflación para tomar medidas, pero no lo veo probable. Ya dijeron que no estarían incómodos con un periodo transitorio con la inflación algo más alta de lo habitual.

¿Qué nivel de inflación sería inquietante?

Si durante seis meses supera una tasa del 2,5%. El mercado se asustaría antes que la Fed. Con todo, hay que recordar que, a pesar del dato tan alto de inflación en abril, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años se ha mantenido bastante estable. El aumento de las perspectivas de inflación estaba descontado ya.

¿Cómo puede afectar a Europa el progresivo cambio en la política monetaria de la Fed?

Hay un debate al respecto, pero creo que hay que partir de la base de que la Fed casi siempre ha contribuido al alza de los mercados. Algunos temen que si la Fed se queda muy por detrás de la curva de tipos, esto podría comprometer el crecimiento económico, y afectará a las Bolsas. Pero recordemos que estamos en uno de los momentos con mayor visibilidad para la renta variable en mucho tiempo. Con las campañas de vacunación en marcha, con las reaperturas en marcha, con la Fed con una política muy transparente… Evidentemente, la Fed podría cometer errores, y podría aparecer un evento que acelerara su calendario de retirada de estímulos, lo que afectaría a las Bolsas. Pero, hoy por hoy, lo que vemos en Europa es una progresiva reapertura, con el BCE acelerando su programa de compra de activos... Hoy por hoy, lo que provoca la subida de las Bolsas en Europa es lo que está pasando en Europa, sin más. Los inversores de fuera que están pensando invertir aquí no se fijan en lo que va a hacer la Fed, sino en lo que hace Europa.

¿Detectan con claridad una mayor entrada de flujos de dinero en los últimos meses en Europa?

Así es. Con la vacunación y la reapertura, la economía europea se va a ir activando. Además, los índices europeos tienen un perfil más cíclico, es decir, que suelen ir mejor que otros durante las fases de recuperación. Quienes quieren posicionarse más en sectores cíclicos y aprovechar el empuje de la recuperación están comprando acciones europeas. En Natixis recomendamos sobreponderar Europa en las carteras. Es cierto que sigue habiendo todavía muchas restricciones a la movilidad, pero, con todo, la economía europea ha demostrado ser más resistente de lo que se esperaba. Ahora la duda es hasta qué punto la previsible fuerte recuperación del segundo semestre está ya recogida en el precio de las acciones. Creo que hay margen de revalorización. Esto será aún más evidente cuando las reaperturas sean más globales, cuando haya más economías emergentes volviendo a la normalidad, porque Europa está especialmente expuesta al comercio internacional.

¿Seguirá el movimiento de acciones de crecimiento hacia acciones más cíclicas?

Las previsiones de crecimiento de beneficios son muy buenas tanto para 2021 como para 2022. Aun después de alcanzar el pico de recuperación económica, seguirá habiendo muy buenas cifras de crecimiento. Está siendo un ciclo muy rápido, pero creo que aún va a durar.

¿Qué sectores pueden destacar?

Las empresas de materias primas, el sector financiero, algunas de consumo no esencial… creo que lo seguirán haciendo bien.

¿No ha habido síntomas de creación de burbujas con el auge de las criptomonedas o con las SPAC, los vehículos creados para realizar adquisiciones?

Hay que separar las partes más especulativas del mercado respecto de los activos más tradicionales. Desde abril hemos visto cómo se han corregido algunos de los excesos en monedas virtuales, en SPAC, en salidas a Bolsa... También en compañías de la economía verde, que se habían disparado. Es verdad que había un exceso de atención mediática. Pero si analizamos el conjunto del mercado, creo que el comportamiento está siendo más razonable. Ahora bien, cada vez que hay una ligera corrección, como esta semana, empieza a haber gente que asegura que el ciclo ya se ha acabado. Empiezan a trasladar muchas preocupaciones a los inversores, sobre la inflación, sobre las valoraciones, sobre la formación de burbujas… En general, no nos parece mal que haya estas prevenciones y, cuando hay una ligera corrección, así tenemos mejores precios de entrada. Hay que recordar que hay muchísimo efectivo en el mercado. Además, aunque las valoraciones son altas, a medida que las compañías logran más beneficios de los que esperaba el mercado, hacen que esas valoraciones se rebajen.