Narciso Perales: “El negocio de Orange Bank está superando las expectativas”

Narciso Perales ha estado al mando de Orange Bank en España desde antes del lanzamiento. El directivo, que antes pasó 10 años en Bankinter, ha hecho valer su experiencia en el ámbito comercial y digital en la banca en el desarrollo de la entidad móvil, clave en la estrategia de nuevos negocios de Orange.

Orange Bank llegó a España a finales de 2019, ¿Qué valoración hace de esta trayectoria?

El negocio está superando nuestras expectativas y hemos superado ya los 110.000 clientes de nuestro banco móvil. En la presentación de los resultados del primer año dijimos que la previsión era alcanzar a final de este año los 130.000 clientes y doblar los 65.000 que ya teníamos. El negocio va mucho más rápido de lo esperado, y está encajando muy bien con nuestros clientes.

¿Qué ofrece Orange Bank para registrar este crecimiento?

Hace un año dijimos que una de nuestras intenciones era ser el primer banco de alguien. Ahora, más de 10.000 personas han decidido utilizar Bizum con nosotros, y Bizum solo se puede tener con un banco, por tanto, ya tenemos gente que ha decidido que, para sus operaciones móviles, somos su banco. Esto es posible porque ya tenemos la propuesta bancaria para estos clientes, que no quieren fórmulas complejas. Quieren transacciones, transferencias inmediatas, pagos o tarjetas. Son los servicios que necesita la gente.

¿Es fácil atraer a los clientes hacia esta nueva fórmula de banca móvil?

En un momento como el actual, en que la banca está reduciendo oficinas, los usuarios necesitan cosas simples. Y la intención de Orange Bank es democratizar el acceso a estos servicios financieros móviles. Hay que hacer sencillo para el usuario lo que no debe ser difícil. Los bancos podrían hacer transferencias inmediatas, pero no lo hacen o bien no lo ofrecen. La operativa bancaria debe ser tan simple como el uso de WhatsApp.

¿Cómo se articulan las operaciones y el negocio?

Nuestra principal línea de negocio es la financiación en la compra de móviles. Desde el inicio, se han financiado más de 1,4 millones de dispositivos de Orange, que suponen más de 300 millones de euros. Nuestro objetivo es ser el banco de Orange. Estamos ofreciendo servicios como cuenta corriente, que incluye domiciliaciones, tarjetas, pagos en todos los wallets, Samsung, Google y Apple, además de préstamos al consumo desde 4.000 a 9.000 euros.

El volumen de créditos parece clave para el banco...

Orange Bank tiene un modelo de negocio de crédito. Cuenta con 300 millones de euros en créditos y 130 millones en depósitos. El tener más créditos que depósitos es lo contrario de lo que sucede habitualmente en los neobancos. Estos empiezan primero a captar clientes y luego buscan los modelos de negocio. Nosotros hemos partido desde el principio con un modelo de negocio de crédito al consumo, real desde la apertura.

¿Se está apoyando el banco en la red de tiendas de Orange?

La principal captación de clientes se está haciendo a través de la red de más de 800 tiendas de Orange, en los que los empleados han recibido formación sobre estos servicios. Es el principal punto de distribución. Somos un banco móvil, pero así se presenta un producto que la gente no se atrevería a contratar. De todas formas, no se contrata en la tienda, el alta del cliente es digital, en menos de seis minutos, utilizando inteligencia artificial con un reconocimiento del cliente tanto a través del DNI como de la cara. Romper la brecha digital es uno de nuestros propósitos como compañía.

¿Se va a abrir el banco a los no clientes de Orange?

La entidad ha comenzado su trayectoria acudiendo solo al cliente de Orange, pero la intención es que, antes de final de año, se abra a no clientes de la operadora, si bien la oferta de valor será mejor para los usuarios de la operadora. Además, nuestra intención es seguir sacando nuevos productos y ampliar la cartera de servicios.

¿Qué nuevos productos tienen previsto lanzar?

La intención de Orange Bank es seguir creciendo en crédito al consumo, y desarrollar la oferta de banca día a día. Cada mes se van lanzando mejoras. Uno de los objetivos es ofrecer estos créditos al consumo a los clientes de Orange, aunque todavía no estén dados de alta en nuestro banco, y posteriormente, abrir el área de tarjetas de crédito a la base de clientes.

¿Cuál es el perfil de cliente de su entidad?

La edad media de los clientes de Orange Bank es de 45 años, la misma que en Orange. El servicio está destinado a las familias, no solo al joven muy digital. Por eso se quiere democratizar. Nuestros padres usan WhatsApp o el correo electrónico, por qué no van a utilizar el banco móvil. Hasta ahora se ha hecho complejo lo que puede ser simple. La gente puede tener miedo a su uso, pero un teléfono móvil es mucho más seguro que un ordenador. Es más fácil hacer un phishing en un ordenador que en un móvil.

En la actualidad, ¿cuál es la actual estructura del banco?

Orange Bank España ha desarrollado una tecnología propia para este mercado, con una plataforma bancaria creada aquí. Y se ha podido desarrollar porque los costes operativos de la entidad son muy inferiores a los de la banca tradicional. No solo en sucursales, sino que se está gestionando un banco un grupo de 110 personas. “Son ratios impensables en la banca tradicional. Y es posible porque se está utilizando la última tecnología bancaria. La tecnología está construida en España, pero la intención Orange es utilizarla en otros países en los que tiene presencia.

¿Hasta qué punto es estratégico el banco para Orange?

Orange es la única operadora que tiene un banco. Otras telecos tienen negocios financieros, pero no tienen bancos. No somos unos recién llegados al mundo financiero. Por ejemplo, nuestras aplicaciones bancarias y de pagos en África, dentro de Orange Money, están siendo utilizadas por más de 45 millones de usuarios como su único banco. Es una estrategia muy global, pero en cada país se utiliza de una determinada manera. Es un segmento estratégico, una apuesta decidida que comenzó hace más de 15 años.