Delivery Hero nutre el crecimiento de Glovo

Delivery Hero está afinando sus habilidades para el reparto. Ayer dijo que va a traspasar sus unidades de los Balcanes a Glovo, en la que tiene un 37%. Glovo pagará 170 millones.

Es un movimiento inteligente. Niklas Oestberg, jefe de Delivery Hero, no revela los ingresos por país, pero las unidades de las que se desprende constan de 6 de sus 14 de sus mercados europeos (los 14 generaron entre todos 136 millones en enero-marzo). También compró algunas unidades latinoamericanas de Glovo en 2020. Deshacerse de los activos no deseados puede permitir a Oestberg centrarse en los mercados principales, como Asia y Alemania, de rápido crecimiento, donde está iniciando una nueva batalla con sus rivales Just Eat Takeaway.com y Uber. Y como Glovo ha sido valorada recientemente en 1.700 millones, Oestberg puede seguir ganando dinero cuando salga a Bolsa.

Sin embargo, un día, Glovo puede convertirse en un formidable competidor por derecho propio.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías