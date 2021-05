CaixaBank aprovecha las buenas condiciones para vender bonos sociales

La emisión social de la UE no es la única operación de este tipo que se realiza este martes, una jornada en la que el mercado de capitales ha recobrado parte del brío perdido en las semanas anteriores, periodo duante el cual muchas empresas y bancos no han podido acceder al mercado por cuestiones de calendario al estar sumidas en la temporada de resultados.

Superado el black out, CaixaBank no está dispuesta a desaprovechar la ocasión para captar recursos a precios atractivos, en la que es la primera operación desde que se efecturara la integración Bankia. La modalidad de elegida para ello es la deuda senior non preferred con la etiqueta social. Todavía faltan muchos detalles por completar pero lo que sí se conoce hasta el momento es la duración. Aunque se trate de deuda perpetua cuenta con la posibilidad de amortización anticipada al séptimo año. Los bonos pagarán un cupón anual y el precio barajado es 120-125 puntos básicos sobre midswap (tipo de interés libre de riesgo).

El importe captado se destinará a la financiación de proyectos sociales bajo el marco ODS de CaixaBank. Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Credit Agricole y Mediobanca actúan como entidades colocadoras.

La última emisión senior non preferred que realizó CaixaBank fue el pasado febrero cuando adjudicó 1.000 millones bajo la modalidad de deuda verde. Un mes después colocó 1.000 millones en deuda subordinada verde.