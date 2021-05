Montero ve “conveniente” poner en marcha la reforma fiscal antes de la convocatoria de elecciones

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado este lunes que la reforma fiscal llegará "cuando haya recuperación económica", asegurando que "no va a ser una cuestión relativa a las elecciones".

"Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral (de las generales, que tocaría a finales de 2023 de agotarse la legislatura), se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos da tiempo, que se estimen oportunas", ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.

En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, a finales de 2022, no parece adecuado poner en marcha ninguna medida fiscal "realmente importante y transformadora". No obstante, sí se abre a que se puedan producir "pequeños ajustes" como los que se han planteado en el Presupuesto de este año y, sobre todo, los relativos con la fiscalidad mediambiental.

Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner en marcha las medidas fiscales "en el momento en las que son oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha descartado ahora una subida de impuestos, aunque sí defiende una reforma fiscal adaptada al siglo XXI para luchar contra el fraude, la economía sumergida, mejorar la eficacia del gasto publico e impulsar un crecimiento económico "verde".

Invitada por el Foro SER Navarra, Calviño ha recordado durante un coloquio con los asistentes que la deuda publica adicional adquirida para hacer frente a la pandemia se empezará a reducir este mismo año, aunque "no prevemos un aumento de los impuestos en este momento".

Calviño, por otro lado, ha abogado por que las remuneraciones de los altos directivos del sector bancario se fijen en función de variables financieras, de la calidad del servicio y de la situación de sus trabajadores.

Y sobre los despidos que plantean algunas entidades financieras, dijo que es un capital humano "que no podemos permitirnos desaprovechar".