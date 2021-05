El presidente de Almirall admite que cuentan con "centenares de millones" para abordar compras

El presidente de Almirall, Jorge Gallardo, reconoció este viernes el interés de la compañía por crecer comprando empresas o productos de dermatología. El directivo explicó, en un encuentro virtual con la prensa tras la junta general de accionistas, que la compañía tiene suficiente caja para abordar adquisiciones de "centenares de millones". "No es un problema de dinero. El problema son las oportunidades, que no hay tantas", aseguró.

El laboratorio catalán se ha enfocado en los últimos años en el área de dermatología médica. Es en esa especialidad donde Gallardo ve opciones de adquirir start-ups que tengan una cartera interesante de medicamentos en I+D o también hacerse con productos que estén ya en ensayos clínicos de otras farmacéuticas que no lo consideren estratégicos.

La firma confirmó que mantiene el guidance ofrecido a los inversores respecto a este año, en el que tiene previsto un crecimiento de un dígito medio, entre el 4% y el 6%.

Gallardo igualmente la importancia para el crecimiento de la compañía del mercado estadounidense, donde la filial cuenta como nuevo presidente con Pablo Álvarez después de una estabilización en ese país tras varios fracasos. Aun así, apuntó también a Asia como fuente de crecimiento futuro. "De aquí a 10 año no sabría decir si será más importante EE UU o China". En el gigante asiático, Almirall tiene previsto registrar Sarecycline (frente al acné) en 2023.

Patentes de las vacunas

Aunque Almirall no cuenta con vacunas, Gallardo sí reflejó su postura sobre la decisión del Gobierno de EE UU de negociar una exención temporal de las vacunas del Covid-19 en una negociación en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Me ha sorprendido de Biden", reconoció el presidente de la empresa, debido a la importancia que cuenta la industria farmacéutica en aquel país. Sin embargo, consideró que para él la fórmula que se impondrá es la de más acuerdos con países de bajos ingresos para distribuir estos productos. "No hace falta atacar a la patente".

Dividendo y visibilidad del Ibex

La compañía aprobó en junta el reparto de 0,19 euros por acción como dividendo flexible. "Mantenemos un dividendo atractivo y sostenible", afirmó Gallardo a los accionistas. El pasado año, el histórico laboratorio vio recortados sus ingresos y resultados debido a la pandemia de Covid-19, la entrada de genéricos en EE UU que compiten con su fármaco dermatológico Aczone y por la reducción de los pagos provenientes de AstraZeneca. Las ventas de sus productos cedieron un 5,4%, hasta los 807 millones de euros. En el caso del resultado neto normalizado, la caída fue del 30,1%, ya que el laboratorio encabezado por la familia Gallardo ganó 95,1 millones.

Gallardo aseveró que la entrada de la compañía en el Ibex el pasado año ha sido bueno para la valoración de la empresa, ya que la ha posicionado como una de las firmas "más atractivas de la industria farmacéutica" y les ha otorgado visibilidad para los fondos que invierten en el selectivo español.

Tercera generación

También recordó la incorporación de la tercera generación familiar en el consejo de administración a final de año, cuando su hijo Carlos Gallardo entró como vicepresidente segundo. El directivo apuntó a que este miembro de la tercera generación asume más responsabilidades y tiene competencias al estar al frente del comité digital y con conocimiento sobre el pipeline de I+D de la compañía.

También se estrenó en la junta el nuevo CEO de la empresa, nombrado este año. "El nombramiento de Gianfranco Nazzi supone un importante paso adelante para consolidar nuestro liderazgo en dermatología médica y reforzar el crecimiento de la compañía en los Estados Unidos, Europa y en mercados emergentes, áreas en las que tiene una experiencia destacada tras haber ocupado diversos puestos de responsabilidad en distintas compañías farmacéuticas”, afirmó Jorge Gallardo.