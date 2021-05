YouTube comienza a traducir los títulos de todos los vídeos al idioma que más te guste

YouTube lleva ya mucho tiempo intentando que cualquier usuario del país que sea pueda acceder a los contenidos de un creador en la otra punta del mundo del mismo modo que lo hace con los vídeos que se publican en su territorio e idioma. Eso, necesariamente, abriría las puertas a millones de nuevos espectadores que derribarían las tradicionales fronteras que se levantan por culpa de los distintos dialectos, lenguas, etc.

De todas formas, en ese camino ya tiene bastante ganado porque si no sabemos alemán, contamos con funciones de traducción automática con subtítulos que se generan solos a partir del audio del vídeo o de la pista de texto que introduce el creador. Por lo que ya solo le faltaba a los de Mountain View meter el pico y la pala en un apartado que es casi tan importante como todos los anteriores juntos: los títulos de esos vídeos.

Traducción en búsquedas de Youtube

Lo que ha comenzado a hacer la plataforma de vídeo no es otra cosa que mostrar los títulos de los vídeos que están en otros idiomas directamente en español, o en el idioma que nosotros prefiramos, de tal forma que no encontraremos diferencias entre lo que nos muestra de canales en castellano de aquellos otros que se hayan grabado en inglés, alemán, francés, italiano, etc.

Títulos de YouTube traducidos al español. GSM Arena

Los primeros lugares a los que ha llegado esta función son la página web de YouTube (a través de navegadores) y las aplicaciones móviles de iOS y Android, por lo que es de esperar que en los próximos meses termine alcanzando al resto de infinitas plataformas donde está disponible: Smart TV, STB, llaves HDMI, etc. Lo cierto es que resulta extraño, hasta que nos acostumbremos, verlo todo en español ya que si sois muy regulares consumiendo todo lo que publican ciertos youtubers, os resultará raro que de repente sus títulos los entendamos sin unas milésimas de esfuerzo invertidos en comprender eso que nos decían en inglés. Pero a medida que lo vayáis utilizando, os parecerá de lo más natural.

Eso sí, como podéis imaginar, al tratarse de traducciones automáticas es normal encontrarnos con algunas expresiones que suenan artificiales y que podrían ser mucho más precisas, pero es el precio que debemos pagar por, sobre todo en aquellos casos de lenguas de las que no entendemos nada, hacernos una ligera idea de lo que nos están intentando transmitir. ¿No os parece?