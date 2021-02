Telegram permitirá el traslado de varios chats a la vez desde WhatsApp

Tras lo ocurrido a principios de 2021 con WhatsApp, tanto Telegram como Signal están corriendo de manera desaforada para captar la mayor cantidad de usuarios (enfadados) posible y que quieran dar el salto a una nueva aplicación de mensajería. Y uno de los argumentos que puede convencernos es que en ese traslado de un lugar a otro, puedan venir con nosotros todas nuestras conversaciones.

Precisamente, la semana pasada Telegram añadía una nueva función que facilitaba ese trabajo. Solo teníamos que ir a un chat de WhatsApp, exportar todo su contenido y decirle que lo hiciera en Telegram, para tener a los pocos minutos todos los mensajes enviados, recibidos, fotos y demás totalmente importados en la nueva aplicación. Mensajes que mantenían hasta el dato de la fecha de envío original.

Telegram extenderá esa función

Esa función no deja de ser un enorme incentivo para quienes quieren mantener intacto el historial de chats de WhatsApp en Telegram y seguir tranquilamente con su existencia, lejos de esas dudas que provocan a muchos la privacidad de la aplicación propiedad de Facebook. Aunque, según el fundador de Telegram, esto no ha hecho más que empezar.

Cómo trasladar chats de WhatsApp a Telegram.

Pável Dúrov ha declarado que se avecinan todavía más cambios alrededor de esta función para trasladar chats de WhatsApp a Telegram, de tal forma que en las próximas semanas podremos hacerlo de forma conjunta con varios grupos o conversaciones a la vez, e incluso mezclar dos o más dentro de uno solo para que sea posible concentrar todos los mensajes escritos en chats que ya tengan muchos años a sus espaldas.

La idea es que no haga falta llevarnos uno por uno todos los chats y grupos y que, llegado el caso, conversaciones parecidas terminen todas en un mismo lugar, lo que hará mucho más rápida la transición de una app a otra. Es más, ahí no terminan los planes de Telegram y su fundador adelanta que no solo quieren que esta herramienta toque el contenido de WhatsApp: quieren tener listas herramientas (API) para que sea posible importar mensajes "desde cualquier lugar".

La idea es apoyar a otros desarrolladores para que, a través de esa APi, Telegram pueda recoger los mensajes publicados en otras plataformas con la idea de "agregar soporte para una gran cantidad de aplicaciones y también permitir a los usuarios importar varios chats a la vez, o incluso todos a la vez". Sin duda, esto último no sería una mala idea, máxime si quieres irte de WhatsApp antes del mes de mayo.