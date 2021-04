El Realme Watch 2 ya es oficial, presume de más batería y un diseño remozado

Los relojes inteligentes han dejado de ser un producto exclusivo y hoy en día prácticamente quien no tiene uno es porque no quiere. Los encontramos en tiendas desde siete u ocho euros, y sobre todo los fabricantes de móviles y tecnología asiáticos han sabido ocupar el nicho de mercado de los wearables más baratos, a la vez que completos. Es el caso de Realme, el fabricante de móviles que más crece actualmente en Europa, y que ha lanzado en Asia la segunda generación de su reloj inteligente. Se trata del Realme Watch 2, un teléfono bien equilibrado en el que no vamos a tener que gastar mucho dinero.

Así es el nuevo Realme Watch 2

Un reloj del precio que tiene este lo normal es que no destaque por su pantalla, ya que como en el caso de este modelo cuentan con tecnología LCD a color y una resolución limitada, en este caso de 320x320 píxeles. Su tamaño es de 1,4 pulgadas. En ella vamos a poder acceder a notificaciones de las distintas apps, de las llamadas entrantes, y en definitiva, toda la información sobre nuestra actividad física que generamos en el día a día. Una pantalla que tiene un diseño rectangular, y que nos recuerda mucho al Apple Watch, de hecho los pasadores de las correas ahora son más grandes y tienen un formato más tradicional que transmite mayor sensación de calidad.

El nuevo smartwatch cargando Realme

Este reloj cuenta con un sensor del ritmo cardiaco, que puede hacer seguimiento de nuestro pulso durante las 24 horas del día. Además tenemos una de las funciones más demandadas en este segmento, como es la monitorización de la saturación de los niveles de oxígeno en sangre, algo que en tiempos de COVID puede aportar una información clave acerca de nuestra salud. También puede monitorizar lo saludable de nuestro sueño. Una de las principales novedades es que ahora tenemos una batería más grande, que aporta más autonomía.

El Realme Watch 2 es resistente al agua Realme

Esta es de 315mAh, y ofrece hasta 12 días de funcionamiento con una sola carga. También ahora se hace seguimiento de más actividades deportivas, hasta noventa, entre las que encontramos algunas bastante exóticas y poco comunes, por lo que es un gran punto a su favor. Cuenta con conectividad Bluetooth 5.0 para mantenerse conectado de manera eficiente y con la mayor calidad de señal posible. Su peso es de solo 38 gramos, por lo que ni nos enteraremos de que lo llevamos puesto. Se ha puesto a la venta de momento en Malasia, a donde llega con un precio de 45 euros al cambio. Es de esperar que este modelo se estrene en España en las próximas semanas.