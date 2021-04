La pandemia hunde un 82% los ingresos por dividendo que cobra el Estado en dos años

Cancelación. Las cotizadas se afanan por volver a retomar los pagos cancelados tras el estallido de la crisis. Aunque con las limitaciones impuestas por el BCE a la banca (solo puede repartir el 15% del beneficio acumulado de 2019 y 2020 siempre no supere el equivalente a 20 puntos básicos de la ratio de capital CET 1), el sector recupera el dividendo. No sucede lo mismo con empresas turísticas como Aena e IAG. El dividendo del gestor aeroportuario era hasta hace un año un caramelo. A través de Enaire el Estado es propietario del 51% del capital, cuota que en 2019 le dio derecho a 530 millones de euros, una cuantía derivada del dividendo de 6,93 euros por acción que entregó con cargo a las cuentas de 2018. El año pasado los 7,58 euros por acción correspondientes al ejercicio 2019 fueron cancelados y el Estado se quedó sin los 580 millones que le correspondían. Al igual que Aena, IAG y Airbus, compañías en las que el Estado cuenta con una participación del 2,52% y del 4,2%, también cancelaron el cupón. Fuera del sector turístico Indra es el eterno pretendiente para volver a repartir dividendos, algo que no hace desde 2013.