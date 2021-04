Xiaomi trabaja en un teléfono con cámara de 200 megapíxeles

La firma china Xiaomi se ha convertido en los dos últimos años en un referente de la fotografía móvil. El hueco que poco a poco va dejando Huawei lo está aprovechando Xiaomi para alzarse como el fabricante con mejores cámaras de fotos en sus móviles. Algo que ha conseguido por méritos propios, y por su buena relación con los fabricantes de sensores. Es el caso de su relación con Samsung, que le dio excelentes resultados lanzando el primer móvil con cámara de 108 megapíxeles gracias a la colaboración con la firma coreana, incorporando uno de sus sensores. Ahora parece que la historia se va a repetir en un futuro móvil de la firma china.

También estrenaría el nuevo sensor de Samsung

Xiaomi por sí sola no tiene la capacidad para desarrollar sensores fotográficos que tiene grandes fabricantes como Samsung o Sony, los principales proveedores de la industria. Y la buena relación de Xiaomi con Samsung le permite acceder en primicia a algunos de los nuevos sensores que desarrollan los coreanos. Según hemos podido conocer ahora gracias al “leakster” chino Digital Chat Station, Xiaomi está trabajando en un teléfono con cámara de 200 megapíxeles. Parece que el sensor que utilizará la marca será de Samsung, lo que concuerda con los rumores que se han conocido en las últimas fechas de que la firma coreana tiene muy avanzado este nuevo sensor.

Una cámara de 108 megapíxeles en un móvil de Xiaomi Xiaomi

Por tanto no sería de extrañar que en la segunda mitad de este año se estrene el primer móvil con cámara de estas características, y como ya ocurrió con el sensor de 108 megapíxeles, adelantándose incluso al nuevo tope de gama de Samsung, que podría estrenar este nuevo gran sensor para comienzos de 2022, en los Samsung Galaxy S22. Si ya 200 megapíxeles nos parecen una barbaridad en la cámara de un teléfono móvil, en lo que trabaja Samsung también os va a parecer algo sencillamente delirante.

Porque parece ser que los coreanos están trabajando en un sensor de 600 megapíxeles para sus móviles. Algo que no parece vaya a ocurrir pronto, sencillamente porque no hay procesador hoy en día que pueda aguantar un sensor de este tamaño. De hecho los más populares en la actualidad son capaces de albergar sensores de hasta 200 megapíxeles, algo que si concuerda con estas informaciones. Sobre cuál será el primer teléfono con esta cámara por parte de Xiaomi, es una incógnita, pero no es descartable un Xiaomi Mi 11T Ultra que pueda incorporar este enorme sensor.