Los mensajes temporales de WhatsApp podrán eliminarse solos un poco antes, ¿cuánto?

No sabemos muchas veces las cosas que se les pasan por la cabeza a los desarrolladores para no confiar un poco más en los usuarios, en los que al final tenemos que dar sentido a todo eso que hacen, por lo que no se comprenden ciertas decisiones que se toman en nombre de no se sabe qué cosas. Y uno de esos misterios tiene que ver con los mensajes temporales.

Estrenados hace escasas fechas, se trata de una función que, al activarla por un periodo de tiempo concreto, provoca que transcurridos unos días, todo lo que hemos publicado desaparezca. Y sus usos pueden ser variados, desde compartir información relevante de la que no queremos que quede constancia pasado el tiempo (información bancaria, personal, contraseñas, etc.), a otra cuestiones más imaginativas y personales de las que no deseamos que quede rastro.

Menos tiempo del fijado

El caso es que esos mensajes temporales, largamente esperados por muchos usuarios, terminaron llegando pero a la manera decidida por los de Facebook. Ahora mismo, si queremos configurar un chat o un grupo con este tipo de comentarios, tendremos solo dos opciones: o desactivarlo o una semana. Es decir, que lo que escribamos hoy se eliminará automáticamente el próximo lunes, más o menos a la misma hora.

Nuevas opciones en mensajes temporales. WABetaInfo

La nueva idea de WhatsApp, que se ha podido ver en las últimas versiones beta de Android, es incluir una tercera alternativa de 24 horas, por si deseamos acortar sustancialmente la vigencia de esos mensajes que queremos eliminar de manera automatizada. Es una variante más lógica porque así, quienes no quieren que sus palabras estén demasiado tiempo disponibles, tardarán menos en borrarse de las conversaciones. Lo cierto es que nadie sabe las razones por las que WhatsApp no va un paso más allá y hace como otras apps de la competencia, que tienen estos mismos mensajes temporales (mejor dicho, chats secretos) donde es posible configurar desde solo 30 segundos a periodos mucho más amplios.

Aunque lo mismo esas razones tenemos que ir a buscarlas a una frase publicada por la propia WhatsApp con motivo del lanzamiento de estos mensajes temporales y las escasas alternativas de configuración de tiempo disponibles. Tal y como indicaron los de Facebook en su momento, gracias a ellos tenemos "la tranquilidad de que las conversaciones no son permanentes, al mismo tiempo que siguen siendo prácticas para que no olvide de qué estaba charlando". Y una semana es tiempo suficiente para saber qué veníamos diciendo, ¿o no?