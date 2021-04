Apple tiene un plan para acabar con la hegemonía de WhatsApp a partir de 2022, ¿cómo?

La aplicación iMessage (Mensajes) de Apple es una vieja conocida que lleva entre nosotros prácticamente desde el primer iPhone, aunque con el paso de los años Apple ha visto en ella una forma de integrar otros elementos más propios de las apps de mensajería como WhatsApp, Telegram, Signal, etc. El problema es que fuera de EE.UU. es percibida prácticamente como ese sitio al que solo vamos a leer o enviar SMS.

Pero lo que muchos usuarios no conocen es que cuando esos mensajes se intercambian con otros usuarios también de iPhone (o iPad y Mac), es posible acceder a una experiencia más enriquecida, con animojis, notas de voz, fotos y vídeos y prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos. Incluso confeti y globos volando por toda la pantalla cuando felicitamos el cumpleaños a algún amigo.

Apple quiere su WhatsApp

Es precisamente por esa condición de aplicación de mensajería estrictamente centrada en el ecosistema Apple, que no ha conseguido calar entre los usuarios de forma clara (salvo en EE.UU.), por lo que los californianos quieren ahora ir un paso más allá. Según informan algunos medios, iOS 15 va a sufrir una "gran renovación" que incluye aspectos como un cambio radical en las notificaciones o la propia pantalla de inicio de sus tablets. ¿Tal vez la llegada de los widgets?

iMessage de Apple en iOS 14. Apple

Además de todo eso, y muchas más cosas, el objetivo de los de Cupertino es convertir ese iMessage en una alternativa clara a WhatsApp, incluyendo buena parte de todas esas funcionalidades que tiene la app propiedad de Facebook en lo que a gestión de chats, grupos, conversaciones y contenidos que pueden compartirse de una forma rápida y sencilla. Ahora bien, está por ver que dentro de esos cambios, exista una modificación de esa estrategia de exclusividad que limita cualquier revolución al ecosistema iOS.

Y es que en países de adopción masiva del iPhone es sencillo alcanzar la meta de convertir iMessage en una alternativa a WhatsApp, pero en países más fragmentados y con clara mayoría de móviles Android, como España, alcanzar ese objetivo es prácticamente imposible, sobre todo si hablamos de rivalizar con una app que tiene más de 2.000 millones de usuarios. Estos cambios llegarán con iOS 15 y, por lo tanto, nunca antes del mes de septiembre de 2022, cuando se pondrán a la venta los iPhone se ese año, así como el nuevo sistema operativo. Aunque algo ya podremos ver antes, cuando para el mes de junio, con la WWDC en marcha, los de Cupertino ya tengan algo que mostrar al mundo. No solo intenciones.