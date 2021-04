Renfe frena concursos de flota por 1.300 millones para excluir el diésel en los nuevos pliegos

La emergencia de frenar el cambio climático está marcando la agenda de todo el sector de transportes. Y un ejemplo lo ha ofrecido Renfe esta tarde al detener buena parte de lo que resta de su macro pedido de flota. Se trata de darse la oortunidad de adaptar los pliegos de los concursos a la prioridad del uso de energías limpias de tracción. Esto supone desterrar el diésel de futuras compras.

El consejo de administración ha decidido volver a licitar la adquisición de 72 trenes de Media Distancia y Cercanías. Con ello, pretende impulsar los criterios de sostenibilidad ambiental al primar tecnologías como el hidrógeno en los trenes que circulen por vías no electrificadas. También evita hacerse con tecnología que está condenada a la obsolescencia en no más de 30 años.

Los concursos del plan de renovación de flota fueron lanzados en 2019, habiéndose encargado ya 248 trenes por un valor aproximado de 3.000 millones de euros. Está ejecutado el 78% del programa, restando, entre otras, las 72 unidades citadas con un presupuesto cercano a los 1.300 millones.

El operador que preside Isaías Táboas ha afirmado a través de un comunicado que las nuevas licitaciones serán publicadas en los próximos meses. La decisión se enmarca “en el compromiso con la responsabilidad ambiental de Renfe para seguir reforzando al tren como el modo de transporte de viajeros y mercancías más eficiente en términos de consumo de energía y emisiones de CO2”.

La gran apuesta es el hidrógeno renovable, que avanza como alternativa al diésel en diferentes planes y en un desarrollo normativo que penaliza la utilización de los combustibles fósiles y pone fin a su utilización en el año 2050.

Hasta ahora, los pliegos de los concursos de material rodante para Media Distancia y Cercanías, pendientes de adjudicar, no excluían la posibilidad de que la tracción para circular en vías no electrificadas fuera mediante tecnología con combustibles fósiles (trenes duales). Pero, “la adquisición de material diésel sería contradictorio con la responsabilidad social y medioambiental de Renfe y, al mismo tiempo, supondría una compra de unos activos que podrían no poder rentabilizarse, ya que su vida útil se vería considerablemente afectada por las limitaciones a los gases de efecto invernadero”, explica la empresa en su comunicado.

La apuesta ahora por los combustibles limpios en las próximas licitaciones podría ser susceptible de incorporar ayudas financieras para Renfe y para los fabricantes de trenes que optaran a su adjudicación. La decisión del consejo de Renfe anunciada hoy supone desistir de los citados procesos de adjudicación al amparo de lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 31/2007.

Consumo de energía limpia

La empresa pública asegura haberse convertido en el primer consumidor final de energía renovable eléctrica de España. Y lo hace tanto en sus instalaciones como en sus trenes. En 2019 adquirió alrededor de 2,5TWh de energía eléctrica verde certificada, lo que representa el 100% del consumo eléctrico de la compañía. Esta estrategia persigue una reducción de más de 7 millones de toneladas de CO2 hasta 2030.

Otro objetivo es la eliminación de fuentes de energía no renovables, del que se alimentan los trenes propulsados por diésel. En los últimos años la compañía ha reducido un 90% su huella de carbono.

El plan de renovación de flota supondrá el cambio de, aproximadamente, el 50% de los trenes dedicados al servicio público. El concurso que no se ve afectado por el parón es de la adqusición de 40 cabezas motrices que irán destinadas a las diferentes líneas de Alta Velocidad.