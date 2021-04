OPDE lanzará mañana su salida a Bolsa y fijará la horquilla de precios

OPDE ultima la segunda salida a Bolsa del año en el mercado español. La compañía de energías renovables tiene previsto fijar mañana la horquilla de precios a la que pretende salir a Bolsa. Y tiene previsto inciar mañana también su roadshow de salida a Bolsa.

La compañía, que pilota el consejero delegado Luis Cid, espera captar entre 375 y 412 millones de euros a través de una ampliaicón de capital, según publica la agencia Reuters. Esto supone valorar la firma en hasta 1.600 millones.

La compañía, cuyo folleto debería recibir este viernes la luz verde de la CNMV, anunció su intención de cotizar el pasado 8 de abril, cuando publicó que quería lograr 400 millones de euros en una ampliación de capital para financiar su crecimiento, con una cartera de proyectos en desarrollo y construcción de 3,7 gigavatios. Esta cuantía incluye unos 907 megavatios situados en España y Estados Unidos, y aproximadamente 2.781 MW de proyectos en fase avanzada.

OPDE también lanzará una oferta secundaria menos relevante por parte de uno de los actuales accionistas de la empresa, que posee el 15,64% del capital. No obstante, solo venderá una parte de este porcentaje, el suficiente para recaudar unos fondos de aproximadamente 17 millones de euros. La empresa ofrecerá también parte de las nuevas acciones, por un importe que no superará los 11,5 millones de euros, a sus empleados y los de sus filiales en España, así como a ciertos inversores relacionados no cualificados en la Unión Europea.

Citi y Santander son los bancos coordinadores de la operación. Alantra, Bank of America, Berenberg y RBC trabajan como bookrunners. Rothschild y Evercore trabajan como asesores de la compañía.

El debut de la compañía en el mercado se producirá en unas dos semanas, en torno al 7 de mayo. Es clave para las compañías que están llamando a las puertas del mercado tocar la campana antes del próximo 15 de mayo. Es la fecha límite desde que cerraron sus últimas cuentas auditadas, el 31 de diciembre de 2020, para que puedan participar en la operación los fondos estadounidenses, claves en este tipo de opoeraciones.

OPDE será la segunda empresa de renovables en cotizar en la Bolsa española si todo sale bien. Y la tercera este año, pues Línea Directa se estrenará el día 29. Está previsto que Ecoener debute el próximo 30 abril con una valoración entre 420 y 480 millones, tras ampliar capital por un máximo de 200 millones.