Santander da la vuelta a la cúpula de España con un cambio de estructura

La presidenta de Banco Santander decidió en septiembre de 2020 dar la vuelta a la estructura y organización del grupo en Europa y anunció el lanzamiento de One Europe para mejorar su rentabilidad. Al frente puso a António Simões (proviene de HSBC) como regional head of Europe. Iniciaba así la reorganización para Europa, una vez que ya había dado la vuelta a la estructura global con Santander One.

Hace unas semanas, el banco dio otra vuelta de tuerca a su estructura, y comunicó One Santander, Digital Consumer Bank (DCB) y PagoNxt. Y ahora toca finalizar el nuevo organigrama que lleva consigo los cambios iniciados en septiembre. Así, a partir de ahora el nuevo responsable de Europa, Simões, será taqmbién el cosejero delegado de España, y sustituye a Rami Aboukhair.

Aboukhair, un ejecutivo fiel de Botín desde hace décadas (trabajó con Ana Botín en Banesto y luego en la filial del grupo en Reino Unido, para pasar luego a España), deja sus funciones actuales, y previsiblemente seguirá en el grupo, pero no tiene aún destino.

La estructura que ahora se implanta en España ya opera en el resto de las regiones en las que el grupo tiene divida su estructura geográfica: Europa, Sudamérica (en la que el CEO de Brasil, Sergio Rial es también el responsable de Subdamérica) y Norteamérica, enb el que el CEO de México, Hector Grissi es el responsable del área de Norteamérica. Este cambio de ejecutivos en España se ampliará a otros directivos del país, explican fuentes financieras, aunque un portavoz del banco prefiere no hacer comentarios.

La idea es reforzar la estructura de las regiones del grupo. Ana Botín explicó en septiembre a la plantilla, en la presentación de António Simões, que el banco quería reforzar Europa, considera Santander One Europe como “una de las oportunidades clave del grupo en los próximos años para crecer orgánicamente”. “El primer paso para ser One Santander empieza por nuestro negocio en Europa, con One Europe”, expuso la ejecutiva junto al responsable de esta nueva estructura. Y ahora ya ha concluido la nueva estructura. El proyecto pasa por aprovechar las economías de escala de la institución y “responder de forma más rápida a los cambios en el entorno y mejorar nuestra oferta”, explicó el banco.

La entidad pretende acelerar su transformación del negocio minorista y de banca comercial, ante los nuevos cambios del sector, con la entrada de nuevos protagonistas tecnológicos, y la creación del nuevo mapa bancario. En 2019 ya segmentó el grupo en grandes regiones, y ahora da un paso más con cambios en España, tras haber concluido Europa. Aboukhair lleva desde 2015 al frente de Santander España. Fue el creador de la Cuenta 1,2,3 y el encargado de integrar Popular a la red de Santander España. El relevo de Aboukhair llega en plenos cambios estratégicos del grupo y del sector en general, para acelerar su transformación digital, y depender cada vez menos de la banca tradicional de las oficinas. Además, se pretende aprovechar más las sinergias de grupo y simplificar y homogeneizar las ofertas comerciales y productos.

España cuenta también con un presidente no ejecutivo, Luis Isasi, quien sustituyó a Rodrigo Echenique, que se desligó completamente de la entidad a finales del pasado año.

António Simões es desde el 1 de septiembre de 2020 responsable de la región de Europa. El banquero procede de HSBC, donde ha liderado varias unidades de negocio en los últimos 13 años en Londres y Hong Kong. Hasta su fichaje por Santander en mayo de 2020, era responsable de banca privada global y, con anterioridad, consejero delegado del Reino Unido y Europa continental. Antes de incorporarse a HSBC, fue socio de McKinsey & Company en Londres y también trabajó en Goldman Sachs.