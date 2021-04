La ‘app’ de Android de OneDrive recibe una función que estabas esperando, ¿sabes cuál?

Aunque en lo que a nubes se refiere existen alternativas más populares y gratuitas, como Google Drive, lo cierto es que OneDrive cada día tiene más adeptos, al encontrarse integrada dentro de un ecosistema tan conocido como es el de Microsoft 365 (otrora Office 365). Gracias a Word, Excel, Power Point, etc., muchos tenemos por mor de nuestro trabajo una suscripción profesional unida a ella, por lo que acabamos utilizando el servicio sí o sí.

Y en el caso de los ordenadores no tenemos problemas, porque se trata de una carpeta que mantiene ahí los documentos de forma remota y es posible compartir o emitir rápidamente, pero tanto en iOS como en Android es necesaria una actualización para ganar esas funciones. Ahora bien, ha sido para esta última que ha llegado una función que, por fin, va a permitirnos emitir contenidos a otros dispositivos y plataformas.

Compatible con Chromecast

Le ha costado a Microsoft pero, por fin, ha entendido que añadir este soporte para Chromecast en la app de su nube para Android mejora las opciones de convertir OneDrive en una alternativa a, por ejemplo, Google Fotos, como espacio en el que almacenar nuestras fotos y vídeos personales. Así que desde hace unas horas ya tenéis la actualización que añade a la parte superiorderecha de la pantalla ese característico icono de casteo.

Nuevas funciones de OneDrive. Microsoft

Con ese nuevo control, es posible reproducir las imágenes y piezas de vídeo almacenadas en la nube con cualquier Chromecast de Google, moderno o antiguo, así como con todas las televisiones con Android TV y, por supuesto, algunos dispositivos que son compatibles con esa norma de emisión desarrollada por los de Mountain View. Estos cambios se engloban dentro de otros de mayor calado que no solo afectan a la nube de Microsoft, sino también a su buscador, que abraza nuevas formas de visualización, fondos, etc.

Este nuevo control para enviar contenidos a un Chromecast aparecerá cuando tengamos a pantalla completa esa imagen o vídeo que queremos ver a tamaño completo en una televisión, por ejemplo, y lo tenéis disponible a través de la Play Store de Android. De momento, en iOS no hay señales de vida de esta función, aunque es de suponer que con el paso de los días podamos disfrutarlo también. No en vano, eso de castear con el estándar de Google es también una función disponible en decenas de apps tanto para iPhone como para iPad (Netflix, HBO, Movistar+, Disney+, Prime Video, DAZN, etc.).