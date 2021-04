Exceltur se aferra al turismo nacional para salvar el próximo verano

La crisis del turismo en España suma ya 13 meses consecutivos y la luz al final del túnel apenas se divisa. El lobby Exceltur ha alertado esta mañana que, solo en el primer trimestre de 2021, el número de ocupados en el sector ha caído en 755.000 personas (de las que 445.000 están en ERTE) y que el número de compañías cerradas ha subido hasta 32.000 (el 29% del total de cierres en España). “El turismo está en el epicentro del tsunami económico de la pandemia”, ha advertido el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, quién ha rechazado que la recuperación de las llegadas y de la facturación previas a la crisis vaya a producirse en el corto plazo. “Se va alargando la agonía del sector turístico, sin distinción entre grandes, medianas y pequeñas”, ha señalado.

El 68% de las empresas turísticas retrasa la salida de la crisis hasta 2023 o más tarde

De hecho, las previsiones que maneja el lobby apuntan a que este verano podría alcanzarse un 66% de la demanda turística registrada en 2019, con un balance muy distinto entre el turismo internacional (que no llegará al 51% de los niveles precrisis) y el nacional (que podría llegar al 90%), siempre y cuando las hipótesis de movilidad (que no haya restricciones) y vacunación masiva (que se garantice el suministro) no sufran un nuevo parón.

Exceltur eleva a 116.402 millones de euros el coste económico de un año de la pandemia

Ese optimismo se diluye cuando se pregunta por las perspectivas a largo plazo. La encuesta realizada a los 29 socios de Exceltur refleja que el 67,3% de las empresas prevé que la recuperación no llegará hasta 2023 o más tarde, un porcentaje que supone 16 puntos más que la encuesta realizada en enero de 2021 o 24 puntos más que la realizada en octubre de 2020. Y en ese pesimismo ha tenido un peso, según Zoreda, el impacto sin precedentes de la crisis y lo complejo que será volver a niveles precrisis. “La pérdida de actividad de 116.402 millones equivale al 70% del PIB de Grecia o al 56% del PIB de Portugal y el ajuste de 346 millones en pernoctaciones equivale a las estancias que suman cinco competidores como Grecia, Portugal, Croacia, Malta o Chipre”.