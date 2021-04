Queramos o no, la seguridad de nuestro smartphone es un problema que nos afecta a diario y que tiene en los desarrolladores como primer dique de contención ante los hackers: si las aplicaciones que instalamos no son seguras el sistema se debilita y todos nuestros datos personales corren peligro de ser robados o eliminados.

Sea como fuere WhatsApp es una de esas apps que usamos a diario por lo que su seguridad nos debería concernir. Conseguir que nuestro teléfono móvil sea seguro y conseguir protegerlo con las opciones de privacidad según el dispositivo (como huella dactilar o reconocimiento facial) es fundamental.

WhatsApp: advierten de graves problemas de seguridad en la plataforma

Ahora la agencia de ciberseguridad CERT-In, ha advertido a los usuarios de WhatsApp sobre ciertas vulnerabilidades detectadas en la popular aplicación de mensajería instantánea que podrían conducir a la violación de información sensible.

Un aviso de gravedad "alta" emitido por el CERT-In, o Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de la India, dijo que la vulnerabilidad se ha detectado en el software que tiene "WhatsApp y WhatsApp Business para Android antes de la v2.21.4.18 y WhatsApp y WhatsApp Business para iOS antes de la v2.21.32".

Estos agujeros de seguridad podrían conducir a la violación de información sensible

La versión de WhatsApp 2.21.4.18 y la 2.21.32 podrían estar en problemas de seguridad. El CERT-In es el brazo tecnológico nacional para combatir los ciberataques y vigilar el ciberespacio indio, y es quien ha hecho este hallazgo.

"Se han notificado múltiples vulnerabilidades en las aplicaciones de WhatsApp que podrían permitir a un atacante remoto ejecutar o acceder a información sensible en un sistema objetivo", decía el aviso.

Describiendo el riesgo en detalle, dijo que estas vulnerabilidades "existen en las aplicaciones de WhatsApp debido a un problema de configuración de la caché y a la falta de comprobación de límites dentro de la decodificación de audio", comentan desde CERT-In.

El aviso añade que los usuarios de la aplicación deben actualizar la última versión de WhatsApp desde Google Play Store o iOS App Store para contrarrestar la amenaza de la vulnerabilidad.

Cómo saber que versión de WhatsApp tengo

Si por alguna razón no has actualizado tu app de mensajería WhatsApp en un tiempo, puedes comprobar si te has podido ver afectado en pocos segundos. Por diversas razones como la falta de espacio para almacenamiento o porque tus actualizaciones automáticas no han funcionado en Google Play, podrías haber estado una versión anterior a la solución del problema.

Para comprobarlo debemos acceder a nuestro smartphone y mantener pulsado sobre el icono de WhatsApp para dirigirnos rápidamente a “Info de la App”, una vez aquí podremos ver el número de versión que estamos utilizando.