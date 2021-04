La integración entre Facebook Messenger y WhatsApp sigue adelante

Sin duda ha sido una de las decisiones más polémicas de Facebook a lo largo de estos años, la de unificar todas sus plataformas en una sola, o al menos la sola intención de ello ha conseguido que muchos teman la llegada de ese día. Porque muchos imaginan la integración de los distintos servicios de Facebook como la fusión de todas ellas en una sola app o plataforma, que acabe definitivamente con las plataformas tal y como hoy las conocemos. Pero no parece que de momento ese vaya a ser el camino a seguir por los de Zuckerberg, si tenemos en cuenta las informaciones que hemos conocido hoy acerca de la evolución de esa fusión.

Eso es lo que ha descubierto ahora Alessando Paluzzi, uno de los principales filtradores de nuevas funcionalidades en las apps más importantes e influyentes del mercado. Y es lo que le ha ocurrido ahora con Facebook Messenger, ya que ha podido forzar la integración de una conversación de WhatsApp en esta plataforma. O lo que es lo mismo, ha podido chatear con alguien de WhatsApp sin salir de Messenger. Todo ello gracias a sus artes extrayendo información del código de la red social de Facebook y utilizándola para forzar las nuevas funcionalidades con las que contarán en el futuro, y que ya se van integrando en el desarrollo de la plataforma.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀



⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu