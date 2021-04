QuietOn 3, los pequeños auriculares con cancelación de ruido perfectos para no oír nada

De siempre hemos visto en las películas ese cliché de personas que se van a la cama bien pertrechados con su camisón largo o pijama y, a continuación, un antifaz para no despertarnos a la mínima luz que entre por la ventana y unos contundentes tapones en los oídos para que el silencio nos acune durante toda la noche.

QuietOn 3. QuietOn Inc.

Pues bien, si eres de los que utiliza uno de estos últimos aparatos y los tapones de espuma se te han quedado pequeños y no te funcionan, entonces toca ir a la versión digital, 2.0, que ofrecen en Indiegogo. Se trata del modelo QuietOn 3 que, aunque tienen la apariencia de unos Airpods muchísimo más delgados, en realidad con ellos no conseguirás escuchar nada. Algo que enorgullece a quienes lo han desarrollado.

Descanso profundo y en completo silencio

Esa es la idea que subyace de este gadget que tenéis en fase de crowdfunding y que ya ha cumplido todas sus expectativas de financiación, a pesar de que a esta hora le restan 12 jornadas completas para seguir ganando adeptos. Con los QuietOn 3 solo podéis esperar una cosa: silencio. Una profunda e insondable ausencia de ruidos de fondo, golpes y ronquidos, si compartís lecho con alguien que al cerrar los ojos comienza su particular "Traviata".

Estos ¿auriculares? son, además, muy pequeños y con el tamaño suficiente como para no sobresalir de las orejas, de tal forma que al darnos la vuelta en la cama y dormir apoyados en cualquiera de los dos lados, no notaremos una presión extra. Aunque lo importante no solo está en lo que tenemos a la vista, sino en el interior, que es donde se alojan las piezas de su tecnología de cancelación de ruido (ANC).

Según el fabricante, este dispositivo muestrea primero "el ruido que llega a su oído [...] y luego se atenúa con ondas sonoras opuestas, lo que resulta en un silencio relajante". Es por eso que al ponérnoslos "no se escucha ningún sonido adicional que enmascare el original, permitiéndole disfrutar de una tranquilidad agradable y relajante". Además, desde la marca presumen de su desempeño en "el rango de bajas frecuencias", sobre todo si se comparan con los tapones de espuma que normalmente se utilizan para dormir.

Estos QuietOn 3 se venden con la garantía de "inmersión profunda" dentro del rango de los 200-500Hz, que es el lugar donde se escuchan la mayor parte de los ronquidos, por lo que técnicamente es capaz de duplicar esa ANC respecto de otros dispositivos de la competencia. Si estáis interesados en conseguirlos, podéis acceder a Indiegogo y comprar unos a un precio de 129 euros con fecha de entrega para mayo de este año.