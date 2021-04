Euforia en Coinbase que se dispara un 10% en la preapertura del Nasdaq tras subir un 30% en su debut en Bolsa

La expectación que rodea a Coinbase, lejos de agotarse una vez que la compañía ha debutado en Bolsa, crece por momentos. Así, los títulos del nuevo valor del mercado tecnológico Nasdaq se disparan hoy un 10% horas antes de la apertura del mercado.

La plataforma de intercambio de criptomonedas se estrenó el miércoles en el tecnológico Nasdaq y protagonizó una de las mayores salidas a Bolsa del año en Wall Street con una valoración que ronda los 85.000 millones de dólares y representa un paso más en la consolidación de las criptodivisas. Coinbase abrió en la segunda mitad de la jornada en 381 dólares, por encima de los 250 dólares establecidos como referencia y llegó a alcanzar los 429 dólares -disparando momentáneamente su capitalización hasta unos 100.000 millones- para posteriormente bajar gradualmente hasta cerrar en los 328 dólares, o un 30% por encima del precio de referencia.

Ese precio valora la empresa muy por encima de los 65.000 millones de dólares iniciales y diez veces más que la valoración de 8.000 millones de la última ronda de financiación privada en 2018 de esta empresa emergente ("start-up"). Coinbase debutó bajo el "ticker" COIN con una operación de cotización directa y no la tradicional oferta pública de venta, por lo que no emite nuevos títulos y son los accionistas de la empresa y no los bancos que suelen actuar como intermediarios los que ponen los títulos a la venta.

"La salida a Bolsa de Coinbase ha creado una gran expectación y también supondrá un espaldarazo para el sector de las criptomonedas. Desde Wall Street se viene comentando estos días que habrá ETFs tecnológicos que comprarán, tales como ARK Fintech Innovationy Global X FinTech y que será sólo el comienzo", explican desde Investing.com.

El ascenso meteórico de Coinbase, fundada en 2012, viene de la mano de las criptomonedas, con la decana bitcóin al frente y de nuevo hoy cerca del máximo histórico de los 65.000 dólares, un valor diez veces mayor que hace un año. Con esta evolución astronómica, Brian Armstrong, fundador y consejero delegado de Coinbase, se convierte en una de las personas más ricas del planeta.