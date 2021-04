Los pódcast seducen a los políticos: Obama, Clinton... y Felipe González

Que el formato audio es una de las grandes bazas de la comunicación digital ya nadie lo pone en duda. A pesar de ser todavía un mercado poco maduro en España, el enorme crecimiento que han experimentado los oyentes de pódcast, especialmente después de los confinamientos derivados del Covid, le garantiza una apuesta de futuro. Los políticos también empiezan a valorar el podcasting como una de las formas emergentes de comunicación. Y algunos nombres de peso en la escena nacional e internacional ya buscan fórmulas para enganchar a más y más oyentes. Barack y Michelle Obama y Bill Clinton, en EE UU, y ahora Felipe González en España, todos ellos eligen el pódcast como vía para conectar.

El expresidente el Gobierno desde 1982 hasta 1996 estrena hoy su propio pódcast, producido en exclusiva por la plataforma Podimo y la Fundación Felipe González. Se trata del primer expresidente tanto de España como de la región latinoamericana en hacerlo. Sintonías infrecuentes se presenta como un espacio para “la reflexión sobre temas de actualidad política, económica y social”.

“Este pódcast consiste en conversaciones con personas de diferentes ámbitos que intercambiarán reflexiones sobre distintos temas desde diferentes puntos de vista, de forma transversal, generacional e ideológica; un espacio público compartido donde se hablará de los grandes temas que nos atañen a todos”, señala Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González.

González sigue así la estela de otros exmandatarios estadounidenses que han lanzado su propio pódcast. El expresidente estadounidense Barack Obama y el músico de rock Bruce Springsteen tienen uno conjunto en Spotify, Renegades: Born in the USA, que se lanzó a finales de febrero con una duración de ocho episodios. En Renegades, Obama y Springsteen, que se conocieron en 2008 durante la campaña presidencial, hablan de los ciudadanos, del matrimonio, la paternidad y el futuro de Estados Unidos.

Bill Clinton, también expresidente demócrata, ha lanzado junto a la Fundación Clinton el pódcast Why Am I Telling You This? a través de IHeartMedia, compañía de audio de EE UU. El primer episodio fue dedicado al jazz, y continúa la primera versión del pódcast, originalmente distribuido por la Fundación Clinton con episodios presentados por el expresidente y su hija Chelsea Clinton, que incluyó conversaciones con el expresidente George W. Bush y el chef español José Andrés. En 2020, la excandidata demócrata Hillary Clinton y IHeartMedia lanzaron el pódcast You and Me Both.

Los políticos, en especial los que ya no están en activo, experimentan así con nuevas fórmulas de comunicación directa con la ciudadanía. A pesar del complejo contexto político español y en muchos casos desafección ciudadana hacia las formas de gobierno, la política no deja de estar muy presente entre los ciudadanos. No hay corrillo o hilo en las redes sociales que no se identifique con una u otra postura. Ese interés, unido a la irrupción de las tecnologías y el peso de los medios sociales, han dado lugar a nuevas formas de expresión política y de iniciativas para llegar más cerca a los ciudadanos, evitando la intermediación.

Desde la Fundación Felipe González se explica que el pódcast, consumido cada vez por más gente en España, aspira a convertirse en “un nexo de comunicación directa con la ciudadanía”.

En el proyecto inicial, de cinco capítulos de unos 45 minutos cada uno, González abordará temas como el liderazgo, la gestión de consensos o la crisis de la democracia, acompañado por personalidades políticas. En el primer episodio, el expresidente explica su apuesta por este formato para “superar la barrera de la intermediación: una comunicación en la que lo que digo es lo que pienso, y lo hago con responsabilidad y libertad”.