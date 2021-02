Podimo, el 'Netflix' europeo de los podcast, capta 11,2 millones y se lanza a por Latinoamérica

Podimo, el Netflix europeo de los podcasts, ha captado 11,2 millones de euros, en una ronda de financiación liderada por el fondo de inversión danés Augustinus y con la participación del fondo de capital riesgo español Aldea Opportunitty Fund, entre otros inversores. La compañía, que desembarcó en España el pasado junio, ha recaudado hasta la fecha 32,2 millones (seis millones en la primavera de 2019, justo antes de su lanzamiento, y 15 millones en mayo de 2020) y tiene también como accionistas a 83North, E.ventures y Heartcore.

“La nueva ronda de financiación, y el haber cerrado tres en tan poco tiempo, valida nuestra visión de modelo de negocio en la industria del podcasting, que es la de pago mediante suscripción y no la que impera en el mundo anglosajón, basada hasta ahora exclusivamente en ingresos publicitarios”, cuenta a CincoDías Javier Celaya, director general de Podimo para España y América Latina. Según el directivo, el podcasting genera hoy en EE UU unos 700 millones de dólares en publicidad frente a los 50 millones que alcanza en Europa, “y no cree que vaya a alcanzarse nunca aquí ese enorme mercado publicitario, debido a que aquí no hablamos de un único mercado sino de 27”.

Celaya explica que con los nuevos fondos captados acelerarán su expansión internacional para ser globales. Y lo más inmediato va a ser el lanzamiento el 1 de marzo de una nueva versión de la app de Podimio para Latinoamérica, extendiendo su servicio a más de 20 países al otro lado del Atlántico.

“Este paso es importante porque, aunque tenemos muchos podcasts en castellano, los acentos son distintos y en América Latina el 60% de los consumidores de contenidos en formato audio consumen no ficción, en España el 70% prefiere puro entretenimiento. Y esa diferencia ha hecho que hayamos contratado 30 programas de perfil informativo y divulgativo para el lanzamiento en Latinoamérica, donde el precio del servicio será de 3,99 dólares (en España son 3,99 euros)”.

Podimo presume de haber creado en pocos meses un catálogo de 600 programas de podcasts originales exclusivos, “con gran tracción” en cada uno de los mercados donde opera (actualmente, Dinamarca, Alemania y España), “gracias a una fuerte presencia hiperlocal”. De ellos, 100 son en castellano (sumando así unos 1.000 episodios de podcasts), “lo que nos convierte en una de las plataformas líderes en contenido original y exclusivo”, continúa Celaya. El directivo añade que el objetivo es duplicar el número de programas en español para final de año y alcanzar los 2.000 podcast originales.

“Para mí, el principal hito logrado este año por Podimo ha sido haber podido captar en tan poco tiempo toda esa propiedad intelectual y ponerla a disposición de los usuarios”, señala el ejecutivo español, que resalta que más de 100 reconocidos creadores de España y América Latina han apostado por esta plataforma para crear contenidos originales. Entre ellos, Xavi Martínez, Teresa Viejo, Iker Jiménez, Kiko Amat, La Forte, y Alberto Lati, Beto Tavira o Eduardo Sacheri, al otro lado del Atlántico. También han cerrado colaboraciones con casi 25 grandes productoras de España y Latinoamérica, como El Cañonazo, Ecos Media, Osmos, El Terrat, Así Como Suena, Posta o Jarpa Studios.

La empresa no da, de momento, datos de facturación ni número de suscriptores. Sí apunta que tiene 1,1 millones de usuarios activos (aquellos que entran al menos una vez a la semana en la plataforma y consumen un mínimo de 20 minutos). Han más que doblado los que tenían en mayo de 2020, y Celaya se muestra optimista, pues hay diferentes informes que indican que entre el 20% y el 30% de los usuarios de podcast en abierto estarían dispuestos a consumir también podcast de pago. “Convivirán ambos modelos, pero en Europa las vías principales de ingresos serán la suscripción, el pago por escucha y el branding content, pues muchas grandes marcas apuestan ya por el podcast como vía de comunicación con sus públicos”.

Más inversión en contenido y equipo

El dinero captado también se destinará a desarrollar la plataforma, invertir en contenido (“mensualmente renovamos nuestra parrilla con entre 8 y 10 programas nuevos”) y creadores, con los que reparte los ingresos derivados de su servicio de suscripción. Igualmente dedicarán los fondos a mejorar el Podcaster Studio (el panel de control de la plataforma para ayudar a los creadores a impulsar su audiencia), a ampliar el equipo (Podimo tiene hoy 80 empleados, 12 en España) y a abrir su oficina en España este año (estará en Madrid).

Según Celaya, la compañía no tiene planes de desembarcar en ningún país más este año porque ya el reto de posicionarse fuerte en América Latina es enorme. “En cualquier caso, lo natural será que entremos más adelante en otros mercados que tengan una una fuerte cultura de streaming y audio y afortunadamente Europa lo tiene. Si entramos en el mercado anglosajón, muy competitivo, deberemos estudiar bien el cuándo y el cómo, porque las reglas de juegos son muy diferentes”.

Podimo, que compite con Spotify y Audible (Amazon), entre otras, sigue controlada mayoritariamente por el equipo fundador. Según el cofundador y CEO de la compañía, Morten Strunge, lo que persiguen es abordar dos grandes desafíos en la industria del podcasting, que según Deloitte, generará unos 3.300 millones de dólares para 2025. “El primero es mejorar los procesos de descubrimiento de podcast uniendo de manera inteligente a los oyentes con el contenido que les gusta, y el segundo, la monetización de los contenidos proporcionando nuevas vías de ingresos para los creadores”.