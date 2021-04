The Bank of New York Mellon entra en el capital de Enagás con un 3%

The Bank of New York Mellon Corporation ha entrado en el capital de Enagás con una participación de más del 3%, lo que le convierte en el sexto máximo accionista del grupo energético.

En concreto, el banco estadounidense ha declarado que posee 7,978 millones de títulos de Enagás, que representan un 3,045% del capital de la compañía. A los actuales precios de mercado, esta participación tiene un valor de algo más de 146 millones de euros. Los títulos de Enagás caían este miércoles un 0,49% en Bolsa, hasta los 18,305 euros por acción.

Amancio Ortega, el fundador de Inditex y hombre más rico de España, y el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), son los principales accionistas del gestor de la red gasista, con una participación del 5% cada uno.

Ortega entró en el capital de Enagás en la ampliación que lanzó la compañía a finales de 2019 para la compra de Tallgrass al invertir más de 250 millones de euros. Por su parte, la SEPI también acudió a esa ampliación para mantener su 5%. Por ley, en Enagás, operador del sistema gasista español y propietario de las redes de gas de transporte y las regasificadoras nacionales, nadie puede superar el 5% del capital social.

Junto a Ortega y la SEPI también destacan en el accionariado del grupo presidido por Antonio Llardén entidades como Bank of America, con el 3,61% del capital, BlackRock, con el 3,205%, o Mubadala Investment -el fondo soberano de Abu Dhahi y principal accionista de Cepsa-, con el 3,1%.

Por otro lado, Enagás y Sepides, filial de la SEPI, han informado este miércoles de que han entrado en el capital de la empresa vasca Satlantis, que ha ampliado capital por 14 millones de euros.

La ampliación ha contado también con los socios históricos de la empresa, ORZA (de los fondos de pensiones vascos Elkarkidetza y Geroa), AXIS (filial de capital riesgo del grupo ICO) y la Diputación Foral de Bizkaia, según ha informado la empresa dedicada a los microsatélites de observación de la Tierra.

El consejero delegado de la compañía, Juan Tomás Hernani, ha explicado que con la capacidad financiera de la ronda se pone en marcha Satlantis International, responsable del desarrollo en Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes.

Enagás ha entrado a través de su filial Enagás Emprende. Satlantis proporcionará el servicio de medición de emisiones de metano con muy alta precisión (5 metros), hasta ahora no alcanzada por ningún satélite, para responder a las necesidades de Enagás.

Llardén ha explicado que Enagás se ha incorporado a Satlantis porque considera que es un "proyecto tecnológicamente pionero" que le permitirá anticiparse a las necesidades del sector y, al mismo tiempo, "colaborar con las autoridades regulatorias europeas en la búsqueda de la mejor tecnología y detección de emisiones".

La inversión ha contado también con Sepides, garantizando así la presencia del grupo público SEPI en las principales compañías del sector espacial en España.