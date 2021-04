Ahora sí, ya tienes disponible el renovado editor de vídeo de Google Fotos en Android

Hace casi un par de mese conocimos los planes de Google para mejorar sustancialmente el editor de vídeos de Google Fotos que, la verdad, contaba con funciones muy básicas. Pero, curiosamente, los de Mountain View lanzaron primero estos cambios en iOS, lo que dejó a los usuarios de Android un pelín perplejos, pensando aquello que se dice coloquialmente de que "en casa del herrero, cuchillo de palo".

Así que desde febrero, los poseedores de un móvil con Android andaban esperando a que Google pulsara el botón de actualización para tener en sus manos un editor mucho más potente y que nos facilita crear todo tipo de pequeñas piezas a partir de un vídeo que hayamos grabado, al que será posible aplicarle efectos, filtros y toda una serie de modificaciones extra de una manera rápida y sencilla.

Editor para corregir fallos y aplicar mejoras

Obviamente Google no se ha querido meter en terrenos pantanosos y cuando hablamos de un editor de video, no nos referimos a la posibilidad de montar piezas de forma no lineal con varias fuentes distintas, sino a un rincón de la aplicación con el que es posible camuflar errores que hayamos cometido durante la grabación, o darle un aspecto diferente al original.

Nuevo editor de vídeos de Google Fotos.

Con estas nuevas herramientas es posible recortar, reencuadrar cropeando la imagen, aplicar efectos de estabilización (si vemos que los encuadres se mueven como un demonio), modificar la perspectiva, etc. Además, en la parte superior, tendremos en nuestra mano todo un catálogo de tonalidades, efectos, filtros y apariencias que podrían convertir tu impresionante vídeo 4K a 60 fps de hoy en toda una antigualla digna de haber sido capturada en la década de los 40 del siglo pasado.

Se trata de 30 nuevos controles de edición que, por supuesto, incluyen los tradicionales de manejo del color, la saturación, los matices, el brillo, el contraste, etc. Sin olvidar otros más precisos por si queremos personalizar un poquito más el resultado final. Para verificar que tenéis la última versión de Google Fotos instalada en el móvil, id a la tienda para verificar que se trata de la release v5.36.0.365895365 y que ya la tenéis instalada. En nuestro caso, lo hemos verificado y nos aparece como actualizada directamente, sin forzar el proceso dentro de la Play Store.

Recordad que en el mes de junio, Google Fotos cerrará el grifo al almacenamiento ilimitado y gratuito y será obligatorio contar con un plan de gigas extra en nuestra cuenta, a través de una suscripción de 1,99, 2,99 ó 9,99 euros que nos garantizan un extra de 100 ó 200GB y 2TB, respectivamente.