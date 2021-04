Google Lens da el salto a Fotos para ordenadores: ya puedes ‘leer’ en tus imágenes

Aunque la mayoría utilizamos el teléfono móvil para prácticamente cualquier tarea que nos imaginemos, de vez en cuando nunca viene mal tener esas mismas funciones en el ordenador de escritorio, ya sea un PC con Windows 10 o un Mac. Y en el caso de Google Fotos, siguen existiendo diferencias entre lo que podemos hacer en el smartphone y en la versión desktop de Chrome.

Pero Google ahora se ha decidido, por fin, a expandir en el navegador de escritorio una de las mejores utilidades que han llegado a los smartphones, a la app de Google Fotos concretamente, y que integra buena parte de la funcionalidad de Lens, esa porción del ecosistema de los de Mountain View que se encarga de digitalizar, escanear o reconocer texto dentro de cualquier imagen.

Llegan Google Lens a Fotos en el escritorio

El caso es que los norteamericanos han comenzado a integrar dentro de la versión de Google Fotos para escritorio (a través de Chrome) la opción de reconocer textos que tan buenos resultados ofrece Google Lens en sus distintas encarnaciones. Tanto en la app oficial para móviles, como en la de Google, el asistente virtual, etc. De esta forma, es posible copiar y pegar texto fácilmente de una aplicación a otra sin tener que volverlo a escribir de cero.

Google Lens en Google Fotos para escritorio. 9to5Google

Como podéis ver por la pantalla que tenéis justo encima, cada vez que abramos en Google Fotos una imagen con texto en su interior, nos aparecerá un nuevo control en la parte superior derecha de la pantalla que nos indica que es posible copiar el texto de la imagen. Algo que será de especial importancia cuando queramos transcribir varios folios para incluirlos en un trabajo, o modificarlo si quien nos los remite, por ejemplo, no tiene los archivos originales en Word, Docs de Google, etc.

Nosotros hemos probado a la hora de escribir este artículo y de momento no nos aparece la opción de Lens cuando abrimos una fotografía con texto en su interior, por lo que es de suponer que, como ya viene siendo costumbre con las actualizaciones de Google, se tomarán un máximo de 15 días para llegar a todas las cuentas de Gmail. Por lo que nos toca esperar todavía un poco. Obviamente, si sois de los que utilizáis el móvil para prácticamente todo, esta función no os parecerá relevante aunque es cierto que su llegada a los ordenadores de escritorio es un avance para los que trabajan a diario con documentos escaneados y todo tipo de información de la que no constan los archivos originales.