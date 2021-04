La pandemia dispara la demanda de televisión de pago

Las plataformas de televisión de pago fueron las grandes beneficiadas de los confinamientos vividos a lo largo de 2020. Así, las suscripciones se dispararon un 13,2% en comparación con el año previo y superaron por primera vez los ocho millones de abonados (8,2 millones), según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

No obstante, esto no se tradujo directamente en un aumento de los ingresos, debido a la caída de la inversión publicitaria. Los ingresos totales de los servicios de televisión cedieron alrededor de un 10% respecto a 2019, tras un retroceso de la inversión publicitaria del 2,4%. No obstante, los ingresos publicitarios llegaron a caer un 45% en el segundo trimestre debido al confinamiento domiciliario por la pandemia.

Pese al aumento de suscripciones, lo cierto es que los ingresos de la televisión de pago cayeron el año pasado un 5,8%, desde los 564,6 millones del último trimestre de 2019 hasta los 531,6 millones de finales de 2020, aunque su mínimo fue en el segundo trimestre del año, con un resultado de 509,4 millones. La televisión en abierto no se vio tan afectada y sus ingresos cayeron un 3,9%, desde los 521 millones a los 500,6, tocando también su mínimo en el segundo trimestre, cuando quedaron en 247,4 millones.

Asimismo, el consumo promedio de la televisión aumentó debido a la pandemia. Aunque en el último trimestre del año, la subida no fue muy relevante (11 minutos en comparación con el mismo periodo del año previo), en el segundo trimestre, durante los meses más duros del confinamiento, llegó a aumentar cerca de 40 minutos, hasta los 246 minutos diarios. En este sentido, la televisión en abierto sigue siendo la ganadora, acaparando un 75,2% del consumo, frente al 23,4% de las plataformas de TV por cable y TV IP.